¿Se dice "revestir gravedad" o "revestir de gravedad"? la RAE dicta sentencia

El verbo revestir aparece con frecuencia en informaciones sobre sucesos, especialmente cuando se describe la importancia de una lesión o de un incidente. En ese contexto, una pequeña palabra suele colarse donde no corresponde y da lugar a una construcción incorrecta.

Cuando revestir significa presentar

La clave está en el significado que tiene el verbo. Cuando revestir se utiliza para expresar que algo presenta una determinada cualidad o aspecto, no lleva la preposición de.

Así, lo correcto es decir la lesión reviste gravedad, el problema reviste mayor gravedad o el accidente no reviste gravedad.

La misma construcción sirve tanto en afirmativo como en negativo. Por ejemplo, si una persona sufre una herida que no es grave, puede decirse que la herida no reviste gravedad.

La confusión tiene otro origen

El uso incorrecto de de puede explicarse porque revestir admite esta preposición en otras acepciones. El verbo no se construye siempre de la misma manera, ya que también puede utilizarse con significados diferentes.

Cuando equivale a recubrir, sí aparece un complemento introducido por de. Es el caso de una superficie que se revistió de piedra: la piedra es el material utilizado para cubrirla.

También puede emplearse para indicar que algo adquiere o recibe un determinado carácter o apariencia. En ese caso, igualmente puede aparecer la preposición, como en una expresión en la que algo se reviste de nostalgia.

Son construcciones diferentes. El error surge al trasladar ese de a la acepción que se utiliza para hablar de la gravedad de un hecho.

No se aplica a personas

Hay además una precisión importante sobre la expresión relacionada con la gravedad. Esta acepción de revestir se aplica a cosas, no a personas.

Por eso, no sería adecuado afirmar que una persona revistió gravedad. Si se informa, por ejemplo, de un hombre que necesitó asistencia pero cuyo estado no era grave, puede recurrirse a otra formulación: no presentaba gravedad.

La construcción con revestir puede referirse a la herida, las lesiones, el accidente o el problema, pero no a la persona que los padece.

Una preposición que cambia la frase

La duda se resuelve, por tanto, atendiendo al significado. Para indicar que una lesión, un problema o un suceso presenta determinada importancia, basta con utilizar revestir seguido directamente de la cualidad: reviste gravedad, reviste mayor gravedad o no reviste gravedad.

El de queda reservado para otros usos del verbo, como los relacionados con recubrir algo o darle un determinado carácter.