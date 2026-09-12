"De parte de" y "por parte de" no son lo mismo: así debes usarlas según la RAE

Las expresiones "de parte de" y "por parte de" aparecen constantemente en conversaciones, mensajes y textos informativos. A primera vista pueden parecer dos formas equivalentes, especialmente cuando se utilizan para indicar de dónde procede algo. Sin embargo, cada construcción puede aportar un significado diferente según el contexto.

Cuando hablamos de alguien

Una de las situaciones más habituales es aquella en la que una persona transmite un mensaje o realiza un encargo en nombre de otra. En estos casos, la expresión se relaciona con la persona de la que procede aquello que se comunica.

También puede aparecer cuando queremos expresar que alguien cuenta con el apoyo de otra persona. Es el sentido que encontramos en construcciones relacionadas con estar a favor de alguien.

La diferencia se aprecia mejor cuando cambiamos el contexto de la oración. No significa lo mismo señalar que alguien apoya a otra persona que indicar que una actuación procede de un determinado grupo.

El origen también puede cambiar la expresión

Hay contextos en los que las dos construcciones aparecen vinculadas a la procedencia. Uno de ellos es el ámbito familiar, donde se utilizan para identificar una rama de la familia.

Así, podemos hablar de algo que procede "de parte de padre" o "por parte de madre". En estos casos, la expresión sirve para precisar de qué lado de la familia estamos hablando.

Pero "por parte de" tiene además otros usos. Puede señalar que solo una parte de un grupo ha realizado una determinada acción. En una frase como "La medida fue rechazada por parte de los diputados", la expresión no se refiere a todos los diputados, sino a una parte de ese colectivo.

Una construcción que también equivale a "por"

"Por parte de" puede utilizarse asimismo para identificar quién realiza una acción o manifiesta una determinada actitud.

Es lo que sucede en una frase como "Hubo mucho rechazo por parte de los afectados". La construcción permite señalar quién protagonizó ese rechazo y puede sustituirse en ese contexto por "por": "Hubo mucho rechazo por los afectados".

Este uso es frecuente en textos informativos y administrativos, donde se identifica al grupo o persona que lleva a cabo una actuación.

No siempre son intercambiables

La clave está en el significado concreto que tenga la expresión dentro de la oración. "De parte de" puede utilizarse para expresar apoyo, para transmitir algo en nombre o por orden de alguien y también para indicar una procedencia familiar.

"Por parte de", en cambio, puede señalar un origen, una parte de un conjunto o quién realiza una acción.

Por eso, la elección no depende de que una de las dos fórmulas sea correcta y la otra incorrecta. Ambas son expresiones válidas, pero no tienen exactamente los mismos usos.

Una forma sencilla de comprobarlo es sustituir mentalmente la expresión por aquello que queremos decir: si hablamos de alguien que actúa en nombre de otra persona, de alguien que nos apoya o de una rama familiar, el contexto será diferente del que encontramos cuando identificamos a un grupo que realiza una acción o a una parte de un colectivo.