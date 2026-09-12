El secreto detrás de 'Nada' y las hojas descartadas que Carmen Laforet regalaba a sus hijos

Carmen Laforet habría cumplido 105 años este 6 de septiembre. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, su hijo Agustín Cerezales Laforet recordó a la escritora y a la mujer que conoció en casa, desde su infancia hasta algunos de los momentos que marcaron su trayectoria literaria.

Una vocación que llegó muy pronto

Laforet pasó parte de su infancia en Canarias, donde vivió desde los dos años hasta los 18. Después regresó a Barcelona y, con 21 años, se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central.

Su hijo recuerda que la literatura estuvo presente desde sus primeros años. "Mi madre siempre estuvo muy cercana a la literatura", explica. Entre sus referencias estaba Benito Pérez Galdós, al que la escritora consideraba su "gran amigo", pese a que el autor había muerto el mismo año de su nacimiento.

Cerezales Laforet también recuerda cómo su madre hablaba de la escritura como algo difícil de esquivar: "Ella describe la vocación literaria casi como un destino ineluctable, que es algo que te viene dado y que no puedes rechazar, aunque quieras".

Nada y el papel de Manuel Cerezales

En 1944, Carmen Laforet presentó Nada al recién creado Premio Nadal y ganó el galardón con 23 años. Su marido, Manuel Cerezales, tuvo un papel destacado en aquel proceso. "Él fue el primer lector de Nada y fue quien le aconsejó que enviara el libro al recién convocado Premio Nadal", recuerda su hijo.

También fue el autor de la primera reseña publicada sobre la novela, que, según explica Cerezales Laforet, fue "una reseña muy elogiosa y anunciando a una gran escritora, en lo cual no se equivocó".

La escritora, sin embargo, mantenía una posición independiente ante su trabajo. "Mi madre era una persona que no se dejaba influir por nadie a la hora de escribir… Por nadie ni por nada", señala su hijo.

La entrevista aborda también su relación con otros escritores, entre ellos Ramón J. Sender, con quien mantuvo una amistad que comenzó a partir de la correspondencia y que se prolongó posteriormente.

Una escritora exigente en casa

La faceta literaria de Laforet convivía con su vida familiar. Su hijo recuerda una infancia "muy feliz y muy agradable", aunque precisa que no era una madre convencional: "No era una mamá que fuera a buscarte a la puerta del colegio".

Entre los recuerdos que conserva están el amor por la naturaleza y la literatura, además del humor. Al definirla como madre, Cerezales Laforet utiliza una palabra: "Cómplice". "Era una madre muy cómplice", afirma. "Yo la siento muy cómplice, conmigo y con mis hermanos".

También recuerda sus hábitos de escritura. Laforet utilizaba plumas Montblanc negras y escribía durante la madrugada. "Ella se consideraba alondra, a mí me decía que yo era búho", cuenta su hijo. Y añade: "Escribía siempre de madrugada, oíamos su teclear".

La escritora revisaba y descartaba con frecuencia sus textos. Era, según su hijo, "muy exigente". Algunas de aquellas páginas acabaron teniendo un destino doméstico: "Nos daba las hojas escritas, en vez de tirarlas nos las daba para que pudiéramos dibujar o hacer lo que quisiéramos por el otro lado".

Una obra que sigue creciendo

La entrevista también repasa otros aspectos de la trayectoria de Laforet, entre ellos su relación con la religión y la experiencia que posteriormente reflejó en La mujer nueva. Su hijo explica cómo aquella vivencia tuvo un peso importante en la obra de la escritora.

También habla de los papeles conservados por la familia y de la correspondencia que se ha ido publicando. Cerezales Laforet apunta que todavía existen cartas, borradores y otros textos que permiten acercarse a la autora.

Sobre la vigencia de su obra, su hijo destaca que "cada vez es más leída" y considera que su literatura conserva una cualidad esencial: "Su obra tiene una gran autenticidad, y la autenticidad es algo que no muere, y que llega siempre a los demás".

El legado, explica, está fundamentalmente en sus libros. "Es una obra que va creciendo", afirma, con nuevas lecturas e interpretaciones que mantienen abiertas las novelas de la escritora.