Suplantan a la Fundación Princesa de Asturias y envían invitaciones falsas a los Premios

La invitación puede parecer oficial, pero no lo es. La Fundación Princesa de Asturias ha alertado de nuevos casos de suplantación de identidad relacionados con las invitaciones para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y para algunos de los actos en los que está prevista, como cada año, la presencia de la Familia Real.

La entidad ha pedido "extremar la precaución" ante la proximidad de la ceremonia, que se celebrará el próximo 23 de octubre, después de que se hayan vuelto a detectar casos de este tipo. La primera suplantación identificada por la Fundación se puso en conocimiento de las autoridades competentes el pasado mes de julio.

Según explican en un comunicado, hay una clave para distinguir las invitaciones reales: solo son válidas las que envía directamente la Fundación Princesa de Asturias. Ni la Casa Real ni ninguna otra institución, ya sea oficial o privada, está enviando invitaciones para asistir a estos eventos.

Además, la Fundación recuerda que acudir a estos actos no tiene ningún coste. Es decir, no se pide ninguna aportación económica a cambio de una invitación. Tampoco se solicita a los destinatarios que envíen documentos oficiales escaneados.

Por eso, ante cualquier invitación que genere dudas o presente alguna anomalía, la recomendación de la Fundación es contactar directamente con la entidad a través del correo avisos@fpa.es para comprobar su autenticidad.