¿"Entrever" o "entreveer"? El fallo que debes evitar al escribir

Hay palabras que generan dudas precisamente porque parecen seguir una lógica que, al escribirlas, puede llevar a equivocación. Es el caso de un verbo que aparece con frecuencia cuando se quiere expresar que algo se percibe de manera poco clara o que una persona empieza a sospechar lo que puede ocurrir. La confusión está en una vocal que algunos añaden al escribirlo.

Una duda muy habitual al escribir

El verbo puede utilizarse para hablar de algo que se percibe de forma confusa, pero también cuando se intuye o se sospecha una situación. Es habitual encontrarlo en construcciones relacionadas con intenciones, acontecimientos futuros o circunstancias que todavía no se conocen por completo.

Precisamente por su significado y por su parecido con otras formas verbales, puede aparecer una duda al escribir el infinitivo. La palabra parece admitir una vocal adicional, pero la formación del verbo marca la diferencia.

El error no afecta al significado que se pretende transmitir, por lo que puede pasar inadvertido durante una lectura rápida. Sin embargo, la escritura normativa distingue claramente entre ambas formas.

La formación de la palabra tiene la clave

El verbo se forma a partir del prefijo "entre-" y el verbo "ver". De esa combinación procede "entrever", que significa "ver confusamente algo" y también "conjeturar algo, sospecharlo, adivinarlo".

Por tanto, el infinitivo mantiene la forma del verbo "ver" después del prefijo. La variante "entreveer" incorpora una vocal que no forma parte de esta construcción y debe evitarse.

La confusión puede producirse por analogía con otros verbos o por la tendencia a reproducir determinadas secuencias de vocales que sí aparecen en otras palabras. En este caso, sin embargo, la forma normativa no incluye esa segunda "e".

Una confusión parecida con "prever"

El mismo tipo de problema aparece en otro verbo: "prever". Con frecuencia se utiliza por error la forma "preveer", una construcción que mezcla "prever" y "proveer".

Ambas confusiones tienen un elemento en común: la incorporación de una vocal que parece encajar en la palabra, pero que no corresponde a su formación. En "entrever", la referencia al verbo "ver" permite identificar la estructura correcta.

La relación con otros verbos también explica algunas dudas cuando llega el momento de conjugarlo. No todas las formas mantienen exactamente el mismo aspecto que el infinitivo, pero siguen las reglas propias de "ver".

Las formas que pueden generar otra duda

"Entrever" se conjuga como "ver". Esto explica algunas formas que pueden provocar dudas ortográficas.

En el presente de indicativo aparecen "entreveo", "entrevés", "entrevé", "entrevemos", "entrevéis" y "entrevén". En otras formas también se mantiene la estructura correspondiente al verbo del que procede.

Además, conviene distinguir entre las formas "ve" y "ven", que se escriben sin tilde al ser monosílabas, y "entrevé" y "entrevén", que sí llevan tilde.

La acentuación, por tanto, añade otra posible dificultad a un verbo cuya escritura ya puede generar dudas en el infinitivo. La clave está en mantener la forma que corresponde a su conjugación.