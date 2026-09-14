¿Se escribe "exorbitante" o "exhorbitante"? La RAE dicta sentencia

Hay palabras que parecen pedir una letra que en realidad no necesitan. Es lo que ocurre con un adjetivo habitual cuando se quiere describir un precio, una inversión o una cifra que se sitúa muy por encima de lo habitual. La confusión se concentra en una hache intercalada que cambia su escritura.

Una hache que aparece donde no corresponde

La forma incorrecta puede resultar especialmente fácil de construir porque existen otras palabras que comienzan por exh-. Esa semejanza puede llevar a trasladar la misma secuencia a un término que tiene un origen diferente.

En el uso cotidiano, la palabra aparece en expresiones como un precio exorbitante, una cifra exorbitante o una inversión exorbitante. También puede emplearse para hablar de algo que supera los límites considerados normales o razonables.

La duda, por tanto, no está relacionada con el significado. Se trata de una cuestión estrictamente ortográfica que afecta a la forma en que se escribe el adjetivo.

La pista está en 'órbita'

El Diccionario panhispánico de dudas explica la grafía de esta palabra a partir de su relación con órbita. De ahí que no corresponda introducir una hache entre la x y la o.

La forma adecuada es exorbitante, mientras que exhorbitante no es apropiada. Esta misma relación permite entender la escritura de otros términos pertenecientes a la misma familia.

No se trata, por tanto, de una palabra en la que puedan alternarse las dos grafías dependiendo del contexto. La hache intercalada no forma parte de su escritura normativa.

La misma pauta aparece en otras palabras

La duda no se limita a exorbitante. El mismo criterio afecta a otros adjetivos relacionados con esta familia léxica.

Es el caso de exorbitado, que mantiene la misma ausencia de hache. También desorbitante y desorbitado se escriben sin introducir esa letra.

La relación entre estas palabras permite evitar que la confusión se reproduzca al utilizar otras formas. La hache no aparece como elemento de estas voces, aunque pueda surgir por analogía con palabras de estructura diferente.