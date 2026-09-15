Allianz rechaza las acusaciones de la izquierda cultural y se retira del Festival de las Ideas

La polémica en torno al Festival de las Ideas de Madrid ha sumado un nuevo capítulo tras la respuesta oficial de Allianz. La aseguradora ha rechazado "firmemente" las acusaciones lanzadas por el colectivo de artistas de la órbita progresista, encabezado por Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernand, Alana S. Portero o Rodrigo Cuevas, quienes amenazaron con paralizar su asistencia si la organización mantenía el respaldo financiero de la compañía por sus supuestas vinculaciones con Israel.

En un comunicado emitido tras la polémica, la firma alemana ha defendido su trayectoria ética e institucional: "El diálogo y la diversidad de perspectivas son valores fundamentales de Allianz. Rechazamos firmemente las acusaciones vertidas contra nuestra compañía y respaldamos nuestras prácticas empresariales responsables".

Pese a desacreditar los señalamientos, la entidad ha optado por dar un paso al lado con el objetivo de evitar que el choque mediático afecte al desarrollo del encuentro cultural. Allianz ha asegurado que no desea que el debate desvíe la atención del Festival de las Ideas, de sus organizadores, participantes o público. "Por ello, hemos decidido retirarnos del patrocinio para que el evento pueda celebrarse según lo previsto", argumenta la entidad comercial.

La marcha del patrocinador principal se ha formalizado de forma "conjunta" con la dirección del certamen. Fuentes de la organización, promovida por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, han confirmado que su "prioridad" absoluta es garantizar que la ciudadanía disfrute de este espacio de "reflexión" y que la cita salga adelante conforme a lo programado del jueves 17 al domingo 20 de septiembre.

Esta decisión deja a la organización en una posición económica delicada a las puertas de la inauguración. La dirección del evento asume de forma directa "el coste económico" derivado de la salida de la aseguradora, reconociendo abiertamente que resulta "difícil, si no imposible" cerrar un nuevo acuerdo comercial en apenas "48 horas".