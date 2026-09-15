El Festival de las Ideas cede al chantaje de la izquierda y veta a Allianz por sus lazos con Israel

La aseguradora Allianz ha quedado fuera del Festival de las Ideas de Madrid tras el bloqueo lanzado por una treintena de figuras entre los que se encuentran Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernand o Rodrigo Cuevas, quienes amenazaron con boicotear el evento si la organización no rompía de inmediato con su patrocinador por sus presuntas vinculaciones con Israel.

La propia organización ha terminado cediendo al chantaje del colectivo para evitar el fracaso de la convocatoria, asumiendo "el coste económico" que supone quedarse sin su principal vía de ingresos a tan solo "48 horas" de la apertura, un margen de tiempo en el que ven "difícil, si no imposible" encontrar un sustituto comercial. En un intento por justificar la cesión, desde el certamen argumentan de forma "conjunta" que la prioridad es salvar el espacio de "reflexión", recordando además que "en todo momento" el certamen "ha tenido una postura claramente propalestina como se puede ver en su programación".

Un primer manifiesto en contra de Allianz

El detonante fue un manifiesto en el que caras como Alana S. Portero, Marta Sanz, El Niño de Elche o Paul B. Preciado, exigía al certamen que "se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino".

En la nota remitida a los medios, los manifestantes acusan a la compañía alemana de ser "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y la tachan de "financiador fundamental del genocidio en curso". Según señalan, Allianz "no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesa Albanese 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio', justamente por la compra de esos bonos, cuya inversión ha multiplicado por tres desde entonces".

Los firmantes aseguran actuar "desde la diversidad de voces y de perspectivas", amparados en "una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos". Aunque matizan que "nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival", aprovechan el texto para sentenciar ideológicamente que la cultura "no es un espacio neutro: es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos".

"Creemos en una cultura comprometida con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos", concluye la proclama suscrita por otras caras conocidas como Nerea Pérez de las Heras, Alberto Velasco, Javier Gallego, Máriam Martínez-Bascuñán o Eugenia Tenenbaum.