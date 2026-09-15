La izquierda cultural boicotea el Festival de las Ideas por su patrocinio de Allianz y sus vínculos con Israel

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, junto a Inés Hernand, Marta Sanz, Rodrigo Cuevas, Niño de Elche y otros participantes, amenazan con no acudir al Festival de las Ideas si mantiene como patrocinador a la aseguradora alemana.

Rodrigo Sorogoyen encabeza, junto a una veintena de representantes del mundo de la cultura, un boicot al Festival de las Ideas, que se celebrará en Madrid del 17 al 20 de septiembre. Los firmantes han anunciado que suspenden su participación en esta edición hasta que el festival se desvincule públicamente de Allianz, una de las entidades patrocinadoras de la cita.

La decisión ha sido confirmada por las comunicadoras Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras a través de sus redes sociales. Entre los firmantes también figuran las escritoras Marta Sanz y Alana Portero, los músicos Rodrigo Cuevas y Niño de Elche, las filósofas Carolina Meloni y Laila Yousef Sandoval, el filósofo Paul B. Preciado y el periodista Javier Gallego, entre otros.

Los participantes condicionan su presencia a que el festival se comprometa a romper su relación con Allianz y a no aceptar en futuras ediciones financiación de entidades que, según denuncian, "colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino".

En el comunicado, los firmantes cargan directamente contra la aseguradora alemana por sus inversiones en deuda pública israelí. Sostienen que Allianz es "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y la califican como "financiador fundamental del genocidio en curso". Asimismo, aseguran que la compañía aparece mencionada en el informe publicado en 2025 por la relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.

Los promotores del boicot vinculan estas inversiones con el conflicto de Gaza y consideran incompatible la presencia de Allianz como patrocinador con el carácter del encuentro cultural. "Un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid", sostienen.

Una revisión de sus vínculos económicos

Los firmantes aseguran que su protesta no pretende dirigirse contra los trabajadores, organizadores o demás participantes del festival, sino provocar una revisión de sus vínculos económicos. En este sentido, esperan que la organización responda públicamente a su petición y permita que los firmantes vuelvan a participar en los debates.

El Festival de las Ideas está organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica y tiene previsto desarrollar actividades entre el 17 y el 20 de septiembre en distintos espacios de Madrid. El programa incluye actos en lugares como el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo Thyssen, el Ateneo de Madrid, la Fundación Telefónica y CaixaForum.

Entre los invitados anunciados para este año figuran Zadie Smith, Édouard Louis, Remedios Zafra y Eugenia Tenenbaum. El festival cuenta además con un espacio en la Plaza de España que lleva el nombre de Allianz debido al patrocinio de la aseguradora.