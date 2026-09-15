¿Se dice "el filial" o "la filial"? La RAE responde

Es una expresión habitual cuando se habla de los equipos de fútbol que dependen de otro dentro de un mismo club. Sin embargo, su uso puede generar dudas cuando se compara con las distintas categorías gramaticales que recogen los diccionarios.

La cuestión aparece especialmente en retransmisiones e informaciones deportivas, donde el término se utiliza de forma independiente para referirse a uno de los equipos de un club.

Qué recoge el diccionario

La voz filial aparece en el Diccionario de la lengua española como adjetivo, aunque también figura como sustantivo femenino.

Como sustantivo, tiene el significado de "entidad que depende de otra principal". Esta acepción permite emplear la palabra para designar una organización subordinada a otra.

Es esta definición la que puede generar dudas cuando el término se traslada al ámbito del fútbol y se utiliza para identificar a un equipo concreto.

El uso propio del fútbol

El lenguaje futbolístico ha desarrollado un uso específico de esta palabra. En este ámbito, filial se emplea de manera independiente para referirse al equipo que depende de otro principal dentro del mismo club.

La forma aparece así en construcciones como El filial comenzará la pretemporada este próximo jueves o Ha estado nueve temporadas entre el filial y el primer equipo.

No se trata, por tanto, de un empleo ocasional, sino de una forma documentada dentro del vocabulario deportivo.

La expresión que explica el género

La explicación se encuentra en la expresión equipo filial. En ella, filial funciona como adjetivo y acompaña al sustantivo equipo.

Cuando el adjetivo pasa a emplearse de forma independiente para referirse al mismo conjunto, el uso futbolístico mantiene el género del sustantivo al que hacía referencia la expresión original.