La hipocresía de 'los abajo firmantes' del Grupo Prisa con la empresa Allianz

La cronología de los hechos es la siguiente. Este martes, casi cuarenta participantes del llamado Festival de las Ideas (las de ellos), programado entre el 17 y el 20 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, publican un comunicado dando un ultimátum a los organizadores del evento: o prescinden del principal patrocinador, la aseguradora Allianz, o no van. En cuestión de horas la empresa decide retirarse del Festival y rechaza "firmemente las acusaciones"; los organizadores asumen "el coste económico" (124.000 euros) y dicen que seguirán "adelante con la convocatoria"; los boicoteadores lanzan un segundo comunicado celebrando la retirada de Allianz y José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, dice que se va a pensar si colabora en próximas ediciones.

Entre 'los abajo firmantes' están el Sindicato de Inquilinas, Javier Gallego, Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernand, El Niño de Elche, es decir, artistas, escritores, cineastas, periodistas, ocho de ellos con una relación profesional actual con medios y cabeceras del Grupo PRISA, que a su vez mantiene una estrecha colaboración comercial con la aseguradora de origen alemán.

Nunca, hasta este momento, estos ocho participantes pusieron pegas por la presencia de Allianz en los medios donde trabajan, porque su trabajo fuera remunerado por un dinero indigno de su categoría moral.

Entre los 'abajo firmantes' de Prisa están Sergio C. Fanjul, un habitual de El País con artículos y columnas en el periódico desde 2009; al igual que Juan Evaristo Valls Boix; Máriam Martínez-Bascuñán, miembro de su comité editorial; Carmen Pérez-Lanzac, redactora de El País; Eva Cruz, vinculada en el pasado con la cadena SER y colaboradora del podcast Cibermillonarios, o Marta Sanz, en El País y en la SER. Javier Gallego, un histórico de la SER, o Remedios Zafra, que tiene una página propia de autora en El País, también han firmado el boicot.

Hay más. Nerea Pérez de las Heras e Inés Hernand, a la que recordarán por sus vídeos en la alfombra roja de los Premios Goya llamando "icono" a Pedro Sánchez, tienen sus programas en Podium Podcast, el negocio de audio de PRISA. En la misma plataforma donde tiene un podcast propio de Allianz llamado Mentes Valientes. Es decir, no solo un simple anuncio insertado en un programa ajeno, sino como un videopódcast de esta empresa producido por Podium Podcast y LACOproductora.

Hay más. Este proyecto tiene una relación comercial directa con El País. En la propia web del periódico existe una sección específica titulada "Mentes Valientes – Un proyecto de Allianz", y El País explica que "Allianz, Podium Podcast y El País han unido sus esfuerzos" para crear el videopódcast. Es, por tanto, un proyecto de los llamados de branded content compartido por las tres marcas, no simplemente cobertura periodística sobre Allianz. El último episodio fue publicado en mayo de 2026.

El Festival sigue adelante. Entre las charlas programadas hay una de la primera mujer del mundo en casarse con un holograma con inteligencia artificial: ¿Es posible el amor sin cuerpo? Como definen los participantes 'abajo firmantes' de esta edición del Festival de las Ideas: "la cultura no es un espacio neutro". Añadiría: ni limpio.