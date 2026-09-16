Locura por el 30 aniversario de Pokémon: "A las 8 de la mañana ya teníamos una cola importante"

Llegó la locura en todo el mundo. The Pokémon Company International ha lanzado oficialmente al mercado Celebración 30.º Aniversario, la nueva y muy esperada expansión de su famoso Juego de Cartas Coleccionables (JCC Pokémon). Este set especial ya se puede comprar en tiendas de todo el mundo a partir de hoy, 16 de septiembre de 2026.

La colección se ha creado para festejar las tres décadas de vida de la franquicia y promete convertirse en un éxito total entre los jugadores y los coleccionistas de estas cartas. Los coleccionistas han enloquecido, pero también los especuladores.

Esta colección es única porque todas sus cartas son holográficas, lo que significa que brillan con la luz de una forma muy especial. Además, estrena una categoría de cartas superdifíciles de conseguir llamada Rara Futurista. Por si fuera poco, cada sobre de juego contiene un Pikachu especial y se incluyen 30 cartas antiguas muy famosas que regresan del pasado para que los fans recuerden los inicios del juego.

En Libertad Digital hemos podido hablar con algunos establecimientos que se han visto desbordados desde primera hora: "A las 8 de la mañana ya teníamos una cola importante. Aún queda producto, pero lo más importante ha volado. Las ETB no han durado nada y no ha servido de nada poner limitaciones de compra", nos comentan en un Carrefour.

Lo mismo ha pasado en otros puntos de distribución como tiendas de juguetes, centros comerciales o GAME. Eso sí, cuidado, porque en Amazon, donde se podía acceder a compra a través de invitaciones, se está abriendo la veda y se está recibiendo muchas. Además se espera una tirada enorme de productos que alejará y arruinará el negocio a los especuladores.

Los compradores ya pueden encontrar diferentes paquetes y cajas según sus gustos y presupuesto. Entre las opciones hay cajas especiales que vienen con dados y protectores, colecciones con pósteres gigantes de los tres pájaros legendarios (Articuno, Zapdos y Moltres), y paquetes con pegatinas para adornar ordenadores o tabletas. También se venden cajas con cartas gigantes de criaturas poderosas como Sylveon ex o Greninja ex, y la compañía ya avisó que lanzará más productos diferentes antes de que termine el año.

El lanzamiento ha causado una enorme emoción en las redes sociales, ya que los seguidores de la saga llevaban meses esperando este gran homenaje a la historia de Pokémon. Aunque los productos ya están llegando a las tiendas, la empresa recordó que la fecha exacta para conseguir algunas cajas específicas podría cambiar unos días según el país o la región. De hecho hay productos VIP que aún tardarán en salir.