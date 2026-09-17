El cariñoso homenaje de Cristina Pardo a Luis Herrero en su vuelta a Antena 3

La vida da muchas vueltas… y en círculos. Este martes volvía a Antena 3, después de treinta años, el periodista Luis Herrero, uno de esos pioneros de la primera televisión privada de ámbito nacional de España, Antena 3 Televisión. Le invitaba a su programa Cristina Pardo, con la que Herrero coincidió en La Mañana de la cadena COPE tras la muerte de Antonio Herrero, en 1998. Más adelante trabajaría en el mismo espacio con Federico Jiménez Losantos.

El mítico presentador Luis Herrero vuelve a Antena 3. 🧡 Con sus apuestas de pincho de tortilla y caña le ha recibido #LaMesa. 😉 https://t.co/T94UNjLf9v pic.twitter.com/ReKRnoQP9N — Antena 3 (@antena3com) September 16, 2026

Antes de arrancar la tertulia de actualidad de La Mesa , Pardo le presentaba con cariño como "mi primer jefe, ni más ni menos". Y añadía: "tú pusiste la primera piedra", en esa cadena. Contestaba Luis: "Bueno sí, pero cuando Antena 3 era muy distinta". Pardo le recordaba un momento en el que un serio Herrero, mirando a cámara, se jugaba con José María Carrascal "un pincho de tortilla y caña" a que el vídeo al que estaba dando paso no iba a entrar. "A que se la pasan, como usted diría, por el forro de sus caprichos", decía. Aquello sí que era salir al aire y sin paracaídas en aquella televisión efervescente.

Recogía entre risas Pardo el comentario de su antiguo jefe: "Porque en una tele que empieza ya se sabe que todo falla". Luis miraba al techo y recordaba otras de las anécdotas de aquellos años: los focos con vida propia. Replicaba con humor: "Es más, yo creo que algunos de estos focos que hay por aquí por el techo se pudieron caer en aquella época muy cerca de donde estábamos".

Herrero, que ha compartido mesa y tertulia, por ejemplo, con Vicente Vallés, ha opinado de las explicaciones del jugador del Real Madrid Kylian Mbappé de por qué se ha negado a dar su apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Decía Mbappé que fue "porque también quería tener un gesto con los inmigrantes" y Luis Herrero contestaba que "no cuela", que "si tú quieres dar un testimonio de solidaridad también con los inmigrantes que han fallecido mientras trataban de llegar a nado a Ceuta, te pones otra camiseta o no te la pongas". Ha continuado: "pero ponértela para levantártela y que quede visible que te la pones porque no tienes más remedio no tiene un pase".

'El antenicidio'

Antena 3 nacía en el año 1990 de la mano de Manuel Martín Ferrand y el Grupo Godó, que casi una década antes, en 1982, habían creado Antena 3 Radio. Por eso las primeras estrellas televisivas venían de las ondas: José María Carrascal, en los Informativos; Luis Herrero y Miryam Romero al mediodía. Federico Jiménez Losantos realizaba el comentario político. Mayra Gómez Kemp, que presentó La Ruleta de la Fortuna y luego Simplemente Mayra. Antonio Herrero al frente de la tertulia La Tarántula o José Luis Balbín, el mítico programa de debate La Clave. Poco después llegó otro inolvidable, Jesús Hermida, en 1991, con un programa de actualidad, entrevistas, concursos y debates.

Las emisiones regulares de Antena 3 Televisión regulares comenzaron un 25 de enero a las 20:00 horas. El final de esta aventura es de sobra conocido. Antonio Herrero lo resumía en el último editorial que hizo en su programa El Primero de la Mañana de Antena 3 Radio. Denunció el desmantelamiento de la cadena por parte del Grupo Prisa. Se cargaron esta isla de independencia cuando y porque era líder de audiencia, superaba a la cadena SER. "Soy incompatible con cualquier concepción sectaria del periodismo, soy incompatible con monopolios, incompatible con pasteleos con el poder de cualquier signo, soy incompatible con periodistas que se autoamordazan, soy incompatible con Polanco, con Godó, con Cebrián, con Tapia, con Delkáder... Solo soy compatible con el periodismo y con la libertad. Y si alguien no lo entiende, allá él", decía Herrero en la despedida. Ahí nació la resistencia que vive hoy en esRadio y Libertad Digital.