¿"Estate" o "estáte"? La RAE aclara cómo se escribe correctamente

"Estate quieto", "estate tranquilo", "estate listo". Son expresiones habituales en español, pero no todo el mundo tiene claro si "estate" está correctamente escrito o si debería llevar tilde: "estáte". La respuesta es clara: la forma correcta es "estate", sin tilde.

"Estate" está formado por la segunda persona del singular del imperativo de "estar" y el pronombre "te". Es decir, procede de "está + te".

La expresión puede utilizarse con distintos matices dependiendo de la intención del hablante. "Estate tranquilo" puede formularse como un ruego, mientras que "¡Estate quieto!" puede expresar una orden. La forma, por tanto, es válida tanto en expresiones de carácter más suave como en aquellas pronunciadas con mayor énfasis.

Por qué no lleva tilde

La duda aparece especialmente al pasar de "está" a "estate". La explicación está en las reglas generales de acentuación.

Cuando un pronombre se une a una forma verbal, el conjunto se considera una sola palabra a efectos de la tilde. En este caso, "estate" es una palabra llana terminada en vocal, por lo que no lleva tilde. Por eso, escribir "estáte" es incorrecto.

La misma regla se aplica a otras formas verbales acompañadas de pronombres, que deben acentuarse según las normas generales y no conservar necesariamente la tilde que tenía el verbo antes de la unión.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «estate tranquilo» o «estáte tranquilo»? Se escribe «estate tranquilo». Las formas verbales con pronombres se tildan como si fuesen palabras simples, siguiendo las reglas generales de acentuación: «estate tranquilo», «deme eso», «sele sincero». pic.twitter.com/niNqd1WpSN — RAE (@RAEinforma) September 14, 2026

Así, si quiere pedir a alguien que mantenga la calma, lo adecuado es escribir "estate tranquilo". Y si se quiere pedir que permanezca quieto, la forma correcta será "estate quieto". La RAE recoge, por tanto, "estate" como una forma verbal correcta, mientras que "estáte" no corresponde a la acentuación normativa.