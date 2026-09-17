MADn vuelve a llenar de circo las calles, plazas y teatros de la Comunidad de Madrid

El circo vuelve a salir al encuentro del público con la 12ª edición de MADn Festival Internacional de Circo, una cita que, del 17 de septiembre al 4 de octubre, desplegará una amplia muestra de las artes circenses contemporáneas en distintos espacios de la Comunidad de Madrid. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y los distritos madrileños de Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Vallecas serán los escenarios de un programa compuesto por 20 espectáculos de 19 compañías, con propuestas para públicos de todas las edades.

Organizado e impulsado por PDCirco, gestora cultural especializada en el ámbito circense, MADn nació en 2014 como una iniciativa para acercar el circo contemporáneo a los vecinos de Alcobendas. Lo que comenzó como un pequeño encuentro promovido por la Asociación Scimmie Volanti ha crecido hasta convertirse en una de las citas destacadas del circo en España, con más de 70.000 espectadores a lo largo de sus ediciones.

Este año, además, el festival estrena un formato unificado. En lugar de dividirse en dos citas según el ámbito geográfico, toda la programación queda integrada bajo un único MADn Festival Internacional de Circo, con un solo cartel que reúne las actuaciones de septiembre y octubre.

La codirectora del MADn, Eva Luna, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, confirma que "para nosotros es muy importante acercar los nuevos lenguajes del circo a la ciudadanía", por eso "la mayoría de los espectáculos se desarrollan en parques, plazas y calles, aunque también hay algunas propuestas de sala". Eso sí, "seleccionamos los espacios teniendo en cuenta que sean adecuados e idóneos para las propias compañías y también que sean accesibles para todo tipo de públicos", ya que es una propuesta "dirigida tanto a una audiencia familiar como adulta". Luna también destaca que el festival cubre todo el escenario de las artes circenses: "este año hay muchísimo eclecticismo en las disciplinas, desde suspensión capilar, lanzamiento de cuchillos, percha china —que es una disciplina muy poco vista en España— así como propuestas que fusionan el circo con las artes plásticas, con el flamenco, la música en directo, con el humor o con los deportes acrobáticos".

Un circo que va mucho más allá de la carpa

MADn plantea el circo como un lenguaje escénico capaz de combinar disciplinas y contar historias desde perspectivas muy diferentes. Acrobacia, clown, malabares, danza, música, teatro físico, tecnología, magia o manipulación de objetos se dan la mano en una programación que busca mostrar la diversidad del circo actual. La propuesta combina innovación y tradición, espectáculos de carácter familiar y creaciones contemporáneas, compañías consolidadas y proyectos emergentes.

Entre los nombres participantes figuran compañías y artistas como Truca Circus, The Shester's, Fika, Orain Bi, Andrea Ríos Company, Vol'e Temps, Lapso Producciones, Eunoia Kolektiva y Roxi Katcheroff, además de otras formaciones procedentes de distintos puntos de España y Europa. La programación ha sido concebida para dialogar con cada espacio: calles, plazas, parques y centros culturales se convierten en escenarios en los que el público puede descubrir diferentes maneras de entender el circo.

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes abren el festival

La primera parte de MADn se desarrollará del 17 al 20 de septiembre en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. La inauguración correrá a cargo de Truca Circus, que el 17 de septiembre presentará Alboroto en la Plaza El Invernadero de Alcobendas. La propuesta mezcla circo y flamenco con acrobacias, humor, música en directo, hula hoops, cuerda aérea, cajón flamenco y castañuelas.

El viernes 18 llegarán tres propuestas muy diferentes. Orain Bi presentará MUTE, un espectáculo de circo contemporáneo que combina clown, trapecio, pértiga y portés acrobáticos. Después, Andrea Ríos Company llevará a escena Morpha, una creación interpretada por cuatro mujeres que fusiona circo, danza, música y tecnología para reflexionar sobre las relaciones entre individuo y colectivo. La jornada terminará en San Sebastián de los Reyes con Latas, de D'Click, una pieza basada en el movimiento, el juego y la interacción entre sus protagonistas.

El sábado 19 será el turno de King of the Walk, de Cía. Don Davel, inspirado en la historia real de Elzear Duquette, un artista de variedades que a los 59 años decidió recorrer el mundo a pie. También se podrá ver Conhort, de Hotel Iocandi, una propuesta poética y tragicómica sobre el consuelo y las relaciones humanas.

Por la tarde, The Shester's llevará a Alcobendas ¡A tope!, un espectáculo cargado de nostalgia por los años 90, malabares, humor y situaciones de riesgo. La jornada se cerrará con Los Makenrou, de Vol'e Temps, una comedia circense que convierte una competición deportiva en una celebración del absurdo.

El domingo 20 comenzará con Jaleo, el grito de Lorca, de Lapso Producciones, una creación que dialoga con el imaginario de Federico García Lorca a través del circo, la música y la poesía. A continuación, Roxi Katcheroff presentará Dale!, una propuesta de malabares, antipodismo, equilibrios, humor y magia que también podrá verse el 27 de septiembre en Fuencarral-El Pardo.

La programación en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes concluirá con Tenet, de Eunoia Kolektiva, una pieza protagonizada por ocho acróbatas y un músico que explora la realidad desde diferentes puntos de vista mediante una potente dramaturgia visual.

El festival se traslada a Madrid

A partir del 26 de septiembre, MADn continuará en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Vallecas. El segundo tramo arrancará en el Parque de La Vaguada con Capitán Spriki, de Daniel Esteban, un peculiar superhéroe inspirado en el cómic y en Don Quijote que contará con la participación del público. Ese mismo día, la compañía Impulsos presentará Todavía Tenemos Tiempo, una creación que aborda el paso del tiempo desde el humor, la experiencia y la ternura.

La jornada terminará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán con Kairós, de la compañía francesa Fika, un viaje sensorial que combina hip-hop, danza contemporánea y acrobacia.

El domingo 27, Dale! regresará al Parque de La Vaguada, mientras que el Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas acogerá La Casa del Conde, de Daniel Esteban, una comedia circense que mezcla acrobacias y música en directo para hablar sobre el deseo de pertenecer, la reinvención y la capacidad de reírse de las propias caídas.

Un cierre con circo, humor y poesía

El último tramo del festival llegará los días 2, 3 y 4 de octubre.

El viernes 2, el Centro Cultural Eduardo Úrculo recibirá Inquieto, de Jean Philippe Kikolas, una experiencia circense para todas las edades que reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y la identidad a través de un lenguaje poético y físico.

El sábado 3, el Parque de La Vaguada acogerá Meraki, de Edu Manazas, una propuesta sobre la pasión, la creatividad y la huella que dejamos en aquello que hacemos. Por la tarde llegará Siéntese, de Maintomano, una oda poética y absurda a la silla y a la espera, planteada desde el humor.

El festival pondrá el broche final el domingo 4 de octubre. Por la mañana, Emiliano Alessi presentará Tei Tei, un espectáculo construido a partir de las relaciones humanas y de la idea de esos puentes imaginarios que conectan a las personas. Como cierre, las compañías Barreto y La Victoria ofrecerán Antes de caer, una pieza de circo contemporáneo que explora la vulnerabilidad y el riesgo a través de las relaciones entre sus cinco intérpretes.

La mayoría de los espectáculos son gratuitos

Uno de los principales atractivos de esta edición es su vocación de acercar el circo a todos los públicos. La mayoría de las propuestas son gratuitas y solo tres espectáculos tienen un precio simbólico de entre 5 y 8 euros: Los Makenrou, de Vol'e Temps, con una entrada de 5 euros; Jaleo, el grito de Lorca, de Lapso Producciones, con entradas de 8 euros; y La Casa del Conde, de Daniel Esteban, con un precio de 6 euros. Algunas funciones requieren además reserva previa o retirada de entradas, especialmente las programadas en centros culturales.

Con esta nueva edición, MADn vuelve a convertir espacios cotidianos de la Comunidad de Madrid en escenarios para un circo que combina espectáculo, riesgo, humor, poesía y reflexión. Una programación que reivindica la amplitud de las artes circenses y que invita a descubrir que, detrás de la imagen tradicional de la carpa, existe un lenguaje escénico contemporáneo, diverso y en constante evolución.

MADn Festival Internacional de Circo 2026. Del 17 de septiembre al 4 de octubre. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Vallecas.