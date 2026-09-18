Cartas Pokémon: abrimos Storm Emerald antes de que llegue su versión occidental, Delta Reign

En Libertad Digital, abrimos Storm Emerald antes de que llegue a España su versión occidental, Delta Reign. Lo hacemos en su versión coreana, una de las opciones más económicas para hacerse con este producto de coleccionismo.

La expansión, que llegará a los mercados occidentales el próximo mes de noviembre bajo el título de Delta Reign, ha desatado una auténtica fiebre entre coleccionistas, aunque la llegada del 30.º aniversario ha frenado ese empuje.

El set está compuesto por un total de 113 cartas, distribuidas estratégicamente entre una colección base de 76 piezas y un codiciado repertorio de 37 cartas secretas. Entre todas las piezas destaca la espectacular y exclusiva versión dorada en relieve Mega Ultra Rare (MUR) de Mega Rayquaza ex, tanto en su versión SAR como en la carta dorada.

La gran revolución de esta entrega radica en la introducción de los 'Estadios Partidos' (Split Stadiums), una mecánica inspirada en las antiguas cartas LEGEND de la era HeartGold & SoulSilver. Este tipo de cartas de estadio suelen venir unidas, por lo que es fácil hacerse con cada pareja.

Las cajas coreanas de Storm Emerald de 30 sobres, como esta, mantienen exactamente la misma distribución y ratios de hits (pull rates) que la versión japonesa. Cada caja coreana trae 30 sobres con 5 cartas cada uno (150 cartas en total).

Estos son los ratios: