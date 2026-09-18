¿"En medio" o "enmedio"?: la RAE aclara cuál es la forma correcta y cuándo debe escribirse separada

Es una duda habitual al escribir con rapidez o al consultar mensajes en redes sociales: ¿se escribe enmedio o en medio? Aunque muchas personas tienden a unir ambas palabras, la Real Academia Española (RAE) indica que, cuando se quiere expresar que algo está situado entre otras cosas o personas, la forma correcta es en medio, escrita siempre en dos palabras.

La confusión suele producirse porque en español existen numerosos términos formados por la unión de una preposición y un sustantivo que han acabado convirtiéndose en una sola palabra. Sin embargo, este no es el caso.

Una locución formada por dos palabras

Según explica la RAE, en medio es una locución adverbial formada por la preposición en y el sustantivo medio. Ambas conservan su independencia y, por tanto, deben escribirse separadas.

Algunos ejemplos correctos son:

'El coche quedó en medio de la carretera.'

de la carretera.' 'Se sentó en medio de sus amigos.'

de sus amigos.' 'Había un árbol en medio del jardín.'

En todos estos casos, la expresión indica una posición intermedia.

¿Existe enmedio?

Aunque es frecuente encontrar enmedio escrito junto en Internet o en conversaciones informales, la RAE no admite esta grafía para expresar ubicación.

La recomendación es sencilla: si puede sustituirse por expresiones como en el centro o entre, lo adecuado será escribir en medio separado.

En definitiva, cuando se quiera indicar que algo se encuentra entre otras personas, objetos o lugares, la forma correcta es en medio, siempre en dos palabras.