Nuevas reglas y conjuros: Dungeons and Dragons lanza los manuales de Arcana Unleashed

El universo de Dungeons & Dragons se adentra oficialmente en una era de absoluto esplendor arcano tras el lanzamiento simultáneo de sus dos nuevos suplementos físicos y digitales: el libro de expansión de juego Arcana Unleashed y la campaña de aventuras de alto nivel Arcana Unleashed: Deadfall. Ambas publicaciones están diseñadas bajo el marco normativo de las reglas de 2024. Esta dupla editorial redefine las mecánicas de los lanzadores de conjuros tradicionales y desafía a los jugadores veteranos a sobrevivir a una intriga política y militar dentro de los Reinos Olvidados.

Analizamos todo y os ofrecemos imágenes de ambos libros.

Un arsenal de opciones para el jugador

El núcleo de este despliegue radica en Arcana Unleashed, un tomo enfocado en expandir las sociedades de alta magia y proporcionar herramientas exhaustivas de personalización. Entre sus contenidos principales destacan:

8 nuevas subclases: incluye opciones especializadas como el Clérigo del Dominio del Conocimiento Arcano, el Guerrero Arquero Arcano, el Monje de las Artes Místicas, el Brujo del Patrón Vestigio y cuatro ramas dedicadas para magos (Conjuración, Encantamiento, Nigromancia y Transmutación).

incluye opciones especializadas como el Clérigo del Dominio del Conocimiento Arcano, el Guerrero Arquero Arcano, el Monje de las Artes Místicas, el Brujo del Patrón Vestigio y cuatro ramas dedicadas para magos (Conjuración, Encantamiento, Nigromancia y Transmutación). 10 trasfondos mágicos y más de 25 dotes: orientados a entrelazar las identidades de los personajes con los hilos políticos del multiverso.

orientados a entrelazar las identidades de los personajes con los hilos políticos del multiverso. 33 conjuros inéditos y 45 objetos mágicos: destacan los artefactos evolutivos, los cuales incrementan su poder y desbloquean propiedades místicas a la par que el portador sube de nivel.

destacan los artefactos evolutivos, los cuales incrementan su poder y desbloquean propiedades místicas a la par que el portador sube de nivel. 9 facciones arcanas: sociedades con mecánicas de renombre y rivalidades propias que moldean la cultura global.

Arcana Unleashed: Deadfall

Para poner a prueba este nuevo potencial, la aventura Arcana Unleashed: Deadfall se presenta como un tenso thriller de espionaje mágico diseñado específicamente para personajes de niveles 11 al 20. La trama sumerge a los héroes en la clandestinidad de Thay, una tiranía militar gobernada por los temidos Magos Rojos, con el objetivo encubierto de detener al icónico archiliche Szass Tam antes de que logre desatar una horda inmunda impulsada por energía demoníaca.

El suplemento incluye cinco capítulos detallados, una guía geográfica de la región de Thay, 14 objetos mágicos adicionales y más de 20 mapas tácticos preparados para combates épicos y misiones de infiltración extrema.