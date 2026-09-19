¿"Prever" o "preveer"?: la RAE resuelve una de las dudas más repetidas al escribir

Es uno de los errores ortográficos más frecuentes, incluso en medios de comunicación y documentos. ¿Debe escribirse prever o preveer? La respuesta de la Real Academia Española (RAE) es contundente: la única forma correcta es prever, mientras que preveer no existe en español.

La confusión tiene una explicación. Muchos hablantes relacionan este verbo con proveer, que sí contiene dos vocales e consecutivas. Sin embargo, ambos verbos tienen orígenes y conjugaciones diferentes.

Un verbo formado a partir de ver

La RAE explica que prever procede de la unión del prefijo pre-, que significa 'antes', y el verbo ver. Su significado es anticipar o conocer con antelación un hecho o una situación.

Por ello, conserva la estructura del verbo ver y no incorpora una vocal adicional.

Algunos ejemplos correctos son:

'Es imposible prever todas las consecuencias'.

todas las consecuencias'. 'Los expertos intentan prever la evolución de la economía'.

la evolución de la economía'. 'Conviene prever cualquier imprevisto antes del viaje'.

¿Por qué muchas personas escriben preveer?

El error suele deberse a la influencia del verbo proveer, cuya forma sí es correcta y significa suministrar o proporcionar algo.

La semejanza entre ambos hace que muchas personas añadan una e de más, dando lugar a preveer, una palabra que no aparece recogida en el Diccionario de la lengua española y que la RAE considera incorrecta.

Para evitar la duda, basta con recordar que prever deriva del verbo ver, no de proveer. Si el verbo original solo tiene una e, la forma derivada también la mantiene.