Todo es posible en Granada, también lo peor

Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Pues se acaba de disparar un tiro en el pie. O no, que diría el inefable Mariano Rajoy. Porque si hay algo que está en boca de todos en el mundillo cultural internacional es que se ha cancelado a una de las invitadas a un Festival Internacional de Cultura, Arte y Humanidades por haber cometido el pecado más espantoso en este siglo XXI –cambalache, problemático y febril y cada vez más, como su hermano el siglo XX, infame y despreciable–: ser judía. O, mejor dicho, ser judía y defender a los judíos, porque si eres judío pero atacas a Israel, entonces te cubren literalmente de aplausos.

Pero antes de profundizar en el caso granadino, demos un salto a Estados Unidos, donde el cantante británico Ed Sheeran está dando los conciertos completamente solo en el escenario dado que su banda le ha abandonado en plena gira. El motivo es que su telonero, el rapero Macklemore, tras gritar "¡Palestina libre!" y proyectar imágenes de Gaza durante un concierto en Nueva Jersey, fue despedido por los promotores y dueños de los estadios (encabezados por Robert Kraft, dueño del estadio de los New England Patriots). Sheeran trató de calmar las aguas de la polémica emitiendo un comunicado, pero desencadenó un tsunami, ya que declaró estar horrorizado por el conflicto, aunque también afirmó que no quiere usar su espectáculo como un escenario político. Pero lo que encendió las redes fue que Sheeran comentó que comprendía el dolor causado a ambos lados del conflicto. Acabáramos. La mayor parte de la izquierda internacional está de acuerdo con el islamismo califal en que el único judío bueno es el judío muerto.

Desde Nueva Jersey a Granada. ¿Por qué han censurado la participación de la escritora argentina Ariana Harwicz en el festival "de Cultura, Arte y Humanidades"? No por argentina, tampoco por judía. Como hemos visto, hay judíos buenos, aquellos que están dispuestos a apuñalar a su pueblo por la espalda. Los grupos propalestinos de la ciudad han presionado porque la escritora argentina está en contra de los boicots a los productos judíos, a los intelectuales judíos, a los artistas judíos. La organización del evento –por cierto, dirigido por dos mujeres que, por lo que sea, han olvidado defender a una mujer– ha justificado su decisión en motivos de seguridad y compromisos institucionales de la Universidad de Granada.

Afortunadamente, la Universidad, dirigida por el rector lúcido y bravo Pedro Mercado, se ha distanciado de esta censura cobarde y ha emitido un comunicado en el que subraya el compromiso liberal propio de una institución humboldtiana: "La Universidad de Granada no comparte dicha decisión. Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas. La Universidad de Granada reafirma, por tanto, su compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo, el respeto a la diversidad de ideas y el diálogo como principios esenciales de la vida universitaria y de su relación con la sociedad".

Por su parte, Ariana Harwicz ha manifestado en X: "Las organizadoras dijeron cuánto admiran mis libros, que son todo menos propaganda. Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes".

Y esta es la diferencia fundamental entre el despido de Macklemore y el de Harwicz, ya que mientras el rapero estaba contratado para entretener, no para adoctrinar, la escritora estaba convocada para hablar de todo lo divino y lo humano. Incluso de lo divino tocante a Jehová. Naturalmente, si vas a un concierto de Roger Waters sabes que vas a tener que soportar un cuarto de hora de delirio antisemita del Goebbels del rock (lo que aprovecho para ir a comprar cerveza), pero en uno de Sheeran uno espera amor, paz, cordialidad y no que te metan una sandía de Hamás en el ojo. En el festival CULTUR∴ALH granadino proclaman, con esa lengua pedante de los que convierten la cultura en un nido de clichés y subvenciones, lo siguiente: "Reivindicamos una concepción abierta y bastarda de la cultura, ponemos lo local a conversar con lo global y abrimos un espacio de diálogo estético, intelectual y ético entre tradiciones diversas, donde la contaminación y el intercambio son una virtud capaz de resistir esa normalidad cada vez más homogénea que parece que es tendencia".

Abiertos, bastardos, conversadores, dialogantes, contaminados y contra la homogeneidad, sí, pero judíos, no, gracias. Esperamos la que, sin duda, será la reacción unánime y solidaria de los ilustres invitados al festival granadino, de John Banville a Juan Villoro pasando por insignes y aguerridas escritoras señaladamente feministas, denunciando las denuncias a Harwicz. O no.