40.000 estudiantes inician el curso en Grupo UAX

Cerca de 40.000 estudiantes inician el curso en el Grupo UAX. El nuevo curso estará marcado por la apertura del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, la expansión de MIR Asturias, la consolidación de UAX Mare Nostrum en Málaga y el impulso de la internacionalización y la formación online.

El Grupo UAX informó de que inicia el curso académico 2026-2027 con una comunidad de casi 40.000 estudiantes y una oferta formativa actualizada que abarca desde la Formación Profesional y la universidad, hasta el posgrado y la formación para profesionales a través de Xtart, la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX Mare Nostrum, el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, The Valley y MIR Asturias.

Este nuevo curso está marcado por la evolución del ecosistema educativo que forma el grupo, con la incorporación de nuevos hitos como la apertura del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, la expansión de MIR Asturias, la consolidación de UAX Mare Nostrum tras su primer año de actividad en Málaga y el impulso de la comunidad internacional y la formación online como palanca de crecimiento.

Bajo el concepto de lifelong learning, el Grupo continúa ampliando su propuesta formativa para cubrir las diferentes etapas del desarrollo profesional de las personas, desde la incorporación al mercado laboral a través de la Formación Profesional hasta la especialización universitaria y la actualización de conocimientos para profesionales.

Nuevas etapas

La Universidad Alfonso X el Sabio inicia el curso con una oferta académica formada por 200 titulaciones que cubren áreas de alta demanda, como Salud y Deporte, Business & Tech, Ingeniería o Educación. Durante este curso, UAX continuará reforzando su conexión con empresas e instituciones a través de más de 10.000 acuerdos que permiten desarrollar prácticas profesionales, proyectos conjuntos y experiencias formativas vinculadas a distintos sectores.

Según indicó, esta apuesta por una formación conectada con el entorno profesional se integra dentro de la metodología UAXmakers, que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula desarrollando soluciones a retos reales junto a profesionales de organizaciones líderes en innovación. Un complemento esencial en su formación para salir al mercado laboral con las competencias y habilidades clave en el entorno laboral actual.

Junto a la formación universitaria, Xtart FP afronta el nuevo curso con una oferta de Formación Profesional orientada a impulsar la empleabilidad de sus estudiantes. Con formaciones certificadas por organizaciones de prestigio en áreas como Informática Sanitaria, Big Data & Inteligencia Artificial, IA Aplicada al Marketing Digital o Especialista en Pacientes Críticos, sus programas incorporan formación práctica y colaboración con compañías como Accenture, CaixaBank Tech, HPE o Quirónprevención, facilitando la adquisición de competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado.

The Valley continuará desarrollando programas de formación dirigidos a profesionales y empresas en ámbitos como tecnología, transformación digital, innovación y liderazgo, para impulsar la innovación y capacitar a profesionales y organizaciones para liderar el cambio.

Por su parte, MIR Asturias, centro de alto rendimiento para profesionales sanitarios con casi 40 años de historia, consolidará su modelo de éxito en la preparación de médicos para el examen MIR con una actualización de su campus virtual, cuya tecnología algorítmica hace posible un acompañamiento personalizado, que junto al profesorado, los contenidos de calidad y la atención individualizada de los tutores y psicólogos, permite a los estudiantes cumplir con su objetivo.

Uno de los principales hitos del curso 2026-2027 será la puesta en marcha del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, que iniciará sus clases a principios de octubre con los grados de Medicina y Enfermería. El nuevo centro adscrito, ubicado en Oviedo, amplía la presencia de Grupo UAX en el ámbito de la Salud con un proyecto universitario especializado que integra formación práctica, simulación clínica avanzada, Salud Digital y visión One Health. Además, contará con la colaboración de hospitales, entidades sanitarias, empresas biosanitarias y centros de investigación del entorno asturiano.

En Málaga, UAX Mare Nostrum afronta su segundo año consolidando un proyecto universitario vinculado al desarrollo del talento en la región. El campus inaugurará la segunda fase de las obras en octubre ampliando su comunidad de estudiantes hasta los aproximadamente 1.300 alumnos y con una oferta formativa centrada en salud, deporte, negocios, tecnología y diseño.

Asimismo, MIR Asturias continúa su expansión nacional y ha multiplicado sus sedes este curso llegando ya a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago, Bilbao, Málaga, Córdoba y Zaragoza, además de la próxima apertura de Granada.

Internacionalización

La internacionalización y el impulso al talento seguirán siendo dos de los ejes de Grupo UAX durante el presente curso. El grupo cuenta actualmente con estudiantes procedentes de más de 70 países y mantiene acuerdos con 175 instituciones internacionales, una red que seguirá creciendo este año con nuevos programas de movilidad, colaboración y formación internacional.

A esta apuesta por una comunidad universitaria global se suma el compromiso de Grupo UAX con la identificación y el desarrollo del talento, a través de un amplio programa de becas y ayudas dirigido a estudiantes con expedientes destacados, tanto en el ámbito local, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, como en el internacional, mediante acuerdos con entidades como la OEI, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) u otras instituciones de los gobiernos de Colombia o Ecuador.

Además, la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio (FUAX) celebra este curso su 20.º aniversario, con una trayectoria vinculada al impulso de iniciativas relacionadas con la educación, la investigación y la contribución social. Coincidiendo con esta celebración, la FUAX continuará desarrollando proyectos a través de la Oficina de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, creada el pasado curso para coordinar acciones de voluntariado, cooperación y participación de la comunidad universitaria junto a entidades sociales.