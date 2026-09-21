Abrimos la esperadísima ETB de Pokémon 30 aniversario

The Pokémon Company International lanzó oficialmente al mercado Celebración 30.º Aniversario, la nueva y muy esperada expansión de su famoso Juego de Cartas Coleccionables. Este set especial ya se puede comprar en tiendas de todo el mundo desde el 16 de septiembre de 2026.

La colección se ha creado para festejar las tres décadas de vida de la franquicia y promete convertirse en un éxito total entre los jugadores y los coleccionistas de estas cartas. Los coleccionistas han enloquecido, pero también los especuladores.

Esta colección es única porque todas sus cartas son holográficas, lo que significa que brillan con la luz de una forma muy especial. Además, estrena una categoría de cartas superdifíciles de conseguir llamada Rara Futurista.

Por si fuera poco, cada sobre de juego contiene un Pikachu especial y se incluyen 30 cartas antiguas muy famosas que regresan del pasado para que los fans recuerden los inicios del juego.

Lo que no esperaba mucha gente, sobre todo los especuladores, es que los hits o cartas más importantes tuviesen un ratio muy alto de salida; es decir, es mucho más sencillo conseguir las cartas más destacadas que en otros sets.

De hecho, en Japón, las cartas de la categoría AR o SAR, las mejores, están bajando a precios ridículos dentro de este mundillo. Algunas han llegado a pasar de los 200 a los 10 euros en 24 horas tras la salida, y se espera que muchas de ellas bajen aún más.