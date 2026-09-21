Histórica reunión de 'El Señor de los Anillos' en la Comic-Con de Málaga tras un cambio de cartel

A las puertas de su inauguración, la San Diego Comic-Con Málaga 2026 ha anunciado cambios de última hora en su plantel de celebridades. El director general del evento, Fernando Piquer, confirmó que los actores Michael Rooker y Natasha Liu Bordizzo no podrán asistir debido a compromisos profesionales y personales. Para compensar estas ausencias y salvaguardar la calidad del contenido para los aficionados, la organización ha reaccionado con el anuncio de tres nuevos invitados de primer nivel que se sumarán a los paneles y actividades de la convención de cultura pop.

Entre las nuevas incorporaciones destaca el actor y cómico estadounidense Jason Mewes, famoso por dar vida a Jay en las películas de Jay y Bob el Silencioso. Mewes se unirá a Kevin Smith el jueves 1 de octubre en el panel dedicado a Mallrats. Asimismo, el actor Peter Gadiot, quien interpreta a Shanks en la adaptación en vivo de One Piece, reforzará la presencia del elenco de la serie participando el viernes 2 de octubre en el Hall M junto a sus compañeros Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin.

El tercer gran anuncio es la confirmación de John Rhys-Davies, el recordado intérprete de Gimli en El Señor de los Anillos, quien estará presente los cuatro días del evento para conmemorar el 25º aniversario del estreno de la trilogía. Su asistencia propiciará una reunión histórica en territorio español junto a Elijah Wood y Sean Astin, cuyos horarios de paneles, firmas y sesiones fotográficas se detallarán próximamente en la programación oficial de la convención malagueña.

De manera paralela, la organización ha fijado esta semana como un periodo clave para que los asistentes organicen su visita a través del Portal del Fan, siendo obligatorio tener el perfil activo y las entradas vinculadas antes del miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas. El jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas se abrirá la precompra digital de fotos y firmas para estrellas como Karl Urban o el reparto de El Señor de los Anillos, mientras que el viernes 25 de septiembre a la misma hora arrancará el plazo de 48 horas para reservar asientos en los paneles principales.

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), ofreciendo más de 300 horas de contenido diseñado tanto para aficionados como para profesionales del sector. Aquellos asistentes que no logren plaza en las reservas anticipadas contarán con carriles generales de acceso en el recinto. Las entradas para esta edición de referencia europea continúan disponibles a la venta en la plataforma Ticketmaster, requiriendo de forma obligatoria la creación previa de un código de identificación (Registration ID).