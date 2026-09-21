¿"O sea" u "osea"?: la RAE aclara por qué no significan lo mismo

Pocas expresiones generan tantos errores al escribir como o sea. La rapidez al teclear hace que muchas personas la unan en una sola palabra, pero la Real Academia Española (RAE) recuerda que o sea y osea no son equivalentes.

La diferencia no es solo ortográfica, sino también de significado.

O sea, la expresión más utilizada

La forma o sea, escrita en dos palabras, es una locución que se utiliza para explicar, aclarar o reformular una idea.

Algunos ejemplos son:

"Llegará mañana, o sea , el viernes."

, el viernes." "No pudo asistir; o sea, tendremos que aplazar la reunión."

Es una de las expresiones más habituales del español y siempre debe escribirse separada.

¿Cuándo existe osea?

La palabra osea, escrita junta, sí existe, pero corresponde al verbo osear, que significa formar hueso o convertirse en tejido óseo.

Por ejemplo:

"La fractura osea correctamente tras la intervención."

Se trata de un verbo propio del ámbito médico y muy poco frecuente en el lenguaje cotidiano.

Por eso, cuando una persona quiere introducir una explicación o una aclaración, la forma correcta será siempre o sea, en dos palabras. Escribir osea en ese contexto constituye un error ortográfico muy extendido.