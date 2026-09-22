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¿"De más" o "demás"?: la RAE explica la diferencia entre dos expresiones que suelen confundirse

Se escriben de forma distinta porque tienen significados diferentes. Saber distinguirlos evita uno de los errores más habituales.

Libertad Digital
Se escriben de forma distinta porque tienen significados diferentes. Saber distinguirlos evita uno de los errores más habituales.
Imagen de un persona con una lectura. | Pexels/CC0/Joice Rivas

Las expresiones de más y demás se pronuncian igual, pero no significan lo mismo. La Real Academia Española (RAE) explica que la elección depende del sentido que tenga la frase, ya que una funciona como locución y la otra como adjetivo o pronombre.

¿Cuándo se escribe 'de más'?

La expresión de más, en dos palabras, significa de sobra, innecesario o en exceso.

Por ejemplo:

  • "Ese comentario estaba de más."
  • "Había una silla de más en la sala."
  • "No hace falta añadir nada de más."

Siempre que pueda sustituirse por de sobra, deberá escribirse separada.

¿Y cuándo se utiliza 'demás'?

La palabra demás, escrita junta, significa el resto o los otros.

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Algunos ejemplos son:

  • "Los demás ya habían llegado."
  • "Respetó la opinión de los demás."
  • "Invitó a todos los demás compañeros."

En estos casos hace referencia a otras personas o elementos dentro de un grupo. La diferencia es sencilla de recordar: si significa el resto, se escribe demás; si equivale a de sobra, la forma correcta es de más.

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