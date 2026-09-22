Desvelamos una de las joyas de Delta Reign, la colección de Pokémon que llega en noviembre

Ya queda menos para el inminente desembarco en Occidente de Delta Reign, la nueva y esperada expansión de cartas coleccionables. El lanzamiento, programado para el próximo mes de noviembre, ha desatado una auténtica fiebre entre los aficionados. No obstante, los analistas señalan que el empuje comercial se ha visto parcialmente contenido debido a la proximidad de las celebraciones por el 30.º aniversario de la franquicia, un hito que mantiene en cautela el gasto de los inversores.

En Libertad Digital os desvelamos en exclusiva una de las mejores cartas de la colección. Esta es su versión en español:

La colección completa está integrada por un total de 113 cartas, distribuidas estratégicamente en un esquema que prioriza la exclusividad. El bloque principal se compone de 76 piezas base, mientras que el gran atractivo para los especialistas radica en un cotizado repertorio de 37 cartas secretas. Dentro de este último grupo, la joya de la corona es la espectacular versión dorada en relieve Mega Ultra Rare (MUR) de Mega Rayquaza ex, una pieza de alto valor que se comercializará tanto en su variante Special Art Rare (SAR) como en el formato de carta dorada tradicional.

Más allá del valor estético, la gran revolución de esta entrega se encuentra en su jugabilidad. Los diseñadores han introducido los denominados 'Estadios Partidos' (Split Stadiums), una mecánica inspirada en las antiguas cartas LEGEND de la era HeartGold & SoulSilver. Al tratarse de cartas de estadio que suelen venir físicamente unidas, las fuentes expertas aseguran que será un proceso sencillo para los jugadores hacerse con cada pareja y completar las combinaciones reglamentarias.

En el mercado global, las miradas también se centran en las cajas coreanas de Storm Emerald —nombre que recibe la contraparte asiática del set—. Estas presentaciones de 30 sobres se perfilan como una alternativa económica y atractiva para los compradores internacionales, ya que mantienen exactamente la misma distribución y ratios de obtención de cartas valiosas (pull rates) que la cotizada versión japonesa. Cada caja coreana incluye un total de 150 cartas (repartidas en 5 unidades por sobre) bajo un estricto patrón de distribución comercial: