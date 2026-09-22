Lo que faltaba por ver: en EEUU ya cambian perros por cartas Pokémon

Lo que faltaba por ver. En Estados Unidos se ha puesto de moda intentar cambiar por cartas Pokémon incluso a seres vivos. En concreto, mascotas. Existen varios vídeos en los que se puede ver cómo intentan intercambiar perros en cardshows destinados a la compra, venta e intercambio de cartas.
Así lo contaba el creador de contenido, experto en cartas Pokémon, Iosua TCG:
En las imágenes se puede ver a una persona sondeando un puesto dentro de un cardshow para después, sin ningún tipo de vergüenza, ofrecer el perro que lleva en brazos a la vendedora. Todo por conseguir la carta que quiere.
Uno de los casos más conocidos fue otro expuesto por la coleccionista y streamer pickleqw33n, que captó en directo cómo un criador se acercó a su mesa ofreciendo un cachorro de bulldog francés a cambio de cartas Pokémon. Tasó al animal en 4.000 dólares.
La locura actual por el valor de las cartas coincide además con que 2026 es el año del 30.º aniversario de Pokémon (nacido en 1996). El mercado de coleccionismo está en su punto más alto debido al lanzamiento de esta expansión conmemorativa estrella.