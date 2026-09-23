¿"Entorno" o "en torno"?: la RAE aclara cuándo se escribe junto y cuándo separado

Hay palabras y expresiones que pueden provocar dudas incluso cuando se utilizan con frecuencia. Es el caso de entorno y en torno, dos formas que suenan igual, pero que deben escribirse de manera diferente dependiendo de lo que se quiera expresar.

La Real Academia Española (RAE) recoge ambas formas, aunque con funciones y significados distintos. La clave para saber cuál utilizar está en determinar si se habla de un ambiente o contexto o si se quiere expresar una idea de alrededor, acerca de o aproximadamente.

Entorno se escribe junto cuando significa ambiente

Entorno, escrito en una sola palabra, es un sustantivo masculino. Entre sus principales significados está el de ambiente, lo que rodea. También tiene usos específicos en informática y matemáticas.

Por ejemplo:

Creció en un entorno familiar tranquilo.

La empresa trabaja en un entorno digital.

Es importante proteger el entorno natural.

La empresa trabaja en un entorno digital.

Es importante proteger el entorno natural.

En estos casos, la palabra puede llevar un artículo o un determinante: el entorno, un entorno, nuestro entorno o este entorno. También puede aparecer en plural: los entornos.

En torno va separado cuando significa alrededor o acerca de

La expresión en torno, en cambio, debe escribirse en dos palabras. Forma parte de construcciones como en torno a y puede utilizarse con el sentido de alrededor de, acerca de o para expresar una cantidad aproximada.

Así, son correctas frases como:

La reunión giró en torno a ese asunto.

Los aficionados se reunieron en torno a la plaza.

El proyecto costará en torno a un millón de euros.

Una forma sencilla de resolver la duda es sustituir la expresión. Si puede cambiarse por ambiente o contexto, lo normal es que corresponda entorno. Si puede sustituirse por alrededor de o acerca de, debe escribirse en torno.

Por tanto, escribir el debate giró entorno a... es incorrecto cuando se pretende expresar que el debate trató sobre un determinado asunto. En ese caso, lo adecuado es el debate giró en torno a....

La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia por completo la función de la expresión. Entorno nombra aquello que rodea o constituye un ambiente, mientras que en torno introduce una relación espacial, temática o aproximada.