El uso de aerosoles en la conversación pública ha vuelto al centro del debate mediático tras los recientes acontecimientos en el Congreso de los Diputados, donde se ha producido el desalojo de varias dependencias por la descarga de un producto de esta naturaleza.

Ante las dudas ortográficas sobre cómo nombrar correctamente este dispositivo o el sustancia que contiene, la Real Academia Española (RAE) recuerda que la adaptación adecuada al idioma español es espray, escrita con una 'e' inicial y manteniendo la 'y' final.

El origen lexicográfico del término

Según el Diccionario de la lengua española, la voz espray procede del anglicismo spray. La RAE incorporó esta forma adaptada para adecuar la pronunciación y la grafía a las normas propias del español, que no admite la combinación inicial 'spr-' sin una vocal de apoyo.

En cuanto a su significado, el diccionario académico otorga dos acepciones principales: en primer lugar, se define como el envase o aerosol que contiene un líquido preparado para su pulverización; en segundo lugar, designa al propio líquido o sustancia en aerosol que se expulsa del recipiente. Sus equivalentes en español son términos como pulverizador, vaporizador o aerosol.

El plural y las formas rechazadas

La RAE especifica que el plural de esta palabra es espráis, añadiendo una 'i' latina y una 's' al final, siguiendo la regla de los sustantivos terminados en 'y' precedida de vocal que forman el plural adaptado en español.

Por este motivo, la forma inglesa original spray debe evitarse o, en caso de emplearse de manera explícita por conservar la cita original, escribirse en cursiva. Sin embargo, la academia recomienda priorizar en todo momento la forma castellanizada espray o emplear sinónimos tradicionales en español como aerosol o pulverizador.