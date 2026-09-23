John Banville se baja del Festival Cultur Alh que ha cancelado a Ariana Harwicz

John Banville, novelista de origen irlandés, uno de los cabezas de cartel, ha decidido no ir al Festival Cultur Alh que organiza la Universidad de Granada tras el veto a su colega Ariana Harwicz. Ella misma se ha hecho eco de la decisión de Banville en la red social X:

Jhon Banville renuncia a ir al festival CULTUR ALH de Granada. Basta de extorsión ideológica en la cultura. pic.twitter.com/B02i9eEai9 — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 23, 2026

El Festival Cultur Alh, que se celebra hasta el 27 de septiembre en Granada, cedió a las presiones de un grupo de estudiantes propalestinos, autodenominado Red Universitaria por Palestina, que presionó a la dirección del evento para que cancelara a la escritora argentina de origen judio. El sábado pasado ella misma anunciaba que la habían "desprogramado" por razones de seguridad ante la previsión de protestas en su contra. Harwicz ha contado que los directores del Festival, una vez que le comunicaron su exclusión, no le han contestado a diferentes mensajes que les ha intentado hacer llegar.

Como en el caso Allianz y el Festival de las Ideas, varios de los participantes han firmado un comunicado en el que aseguran que "la libertad de expresión tiene límites, tipificados por la ley" o que lamentan "que la organización del festival no haya considerado antes la problemática posición de Harwicz y que, una vez confirmada su invitación, no le explicara, con la debida honestidad y el debido coraje, los motivos de esta cancelación". La acusan de "avalar el exterminio en Gaza", algo que no aparece en ninguna declaración pública de la censurada.

La charla que iba a dar la argentina llevaba por título Oponerse al mundo. Por su parte Banville, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2014, iba a participar en el acto de clausura de este domingo en un coloquio con la profesora de Literatura Inglesa e Irlandesa Pilar Villar, titulado En busca de la frase perfecta.

350 firmas en apoyo de Harwicz

En las últimas horas, más de 350 autores han salido en defensa de Harwicz. Entre ellos: Fernando Savater, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo o María Negroni, Zoé Valdés o Manuel Valls. "Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas", dicen los firmantes de este comunicado.

Esta declaración rechaza que las posiciones públicas de un autor sean motivo para excluirlo de un encuentro cultural porque "sin libertad para disentir, no hay pensamiento. Sin pluralismo, no hay cultura". Defienden que "nadie debe ser apartado de la vida cultural por sostener ideas propias" porque "la discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización" y que ningún desacuerdo debe convertirse en "una condena personal".

No es un "Festival International de Artes Literatura y Humanidades" y no es una Universidad pública en Granada. Las organizadoras dijeron cuánto admiran mis libros, que son todo menos propaganda. Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al… pic.twitter.com/LEaRC1aNcv — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 18, 2026

La autora en sus manifestaciones públicas ha señalado a la intelectualidad que se pone de parte de los terroristas de Hamás, ha denunciado la banalización de la palabra genocidio y el nacimiento de un nuevo antisemitismo tras los terribles ataques del 7 de octubre de 2024.

El Festival Cultur Alh cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y de instituciones como el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y la Fundación de las Tres Culturas. La Universidad también publicó un comunicado diciendo que no compartía la decisión del Festival pero no ha ido más allá.