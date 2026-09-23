Más de 350 intelectuales defienden a la escritora judía censurada en Granada

Más de 350 personalidades vinculadas a la literatura, el arte, el pensamiento y la cultura han firmado un manifiesto en apoyo de la escritora argentina Ariana Harwicz después de que el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR ALH de Granada retirara su invitación por ser judía. La declaración defiende la libertad de expresión y el pluralismo y rechaza que las posiciones públicas de un autor puedan convertirse en motivo para excluirlo de un encuentro cultural.

Entre los firmantes figuran, entre otros, Fernando Savater, Margo Glantz, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo o María Negroni, además de Santiago Roncagliolo, Enrique Moradiellos, José Luis Pardo, Anna Caballé, Victoria Cirlot, Karina Sainz Borgo, Pola Oloixarac, Carolina Sanín, Zoé Valdés, Fernando Iwasaki, Santiago Kovadloff y Manuel Valls.

El manifiesto sostiene que "ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas". Sus impulsores consideran que la defensa de la libertad de expresión debe aplicarse también a quienes mantienen posiciones discrepantes. "Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica", señala el manifiesto. La declaración llega después de que la dirección de CULTUR ALH cancelara la participación de Harwicz, prevista para el 26 de septiembre, en una conversación con el escritor Jesús Ortega titulada Oponerse al mundo.

La retirada de la invitación estuvo precedida por peticiones para reconsiderar la presencia de la escritora debido a sus posiciones relacionadas con el rechazo al boicot cultural. Harwicz denunció públicamente su exclusión pocos días antes de la celebración del encuentro. Los firmantes sostienen que la respuesta a una discrepancia debe producirse mediante el debate público y no mediante la exclusión del programa.

El documento reivindica el diálogo como respuesta a las opiniones controvertidas y defiende que la discrepancia forme parte de los encuentros culturales. "La respuesta democrática a una opinión, por controvertida que sea, es el diálogo, la pregunta, la discusión pública, nunca la expulsión del programa", recoge el manifiesto. Los firmantes expresan además su preocupación por la atribución a Harwicz de posiciones que la escritora niega haber mantenido. También cuestionan que determinadas declaraciones puedan circular fuera de contexto sin que la autora tenga la posibilidad de explicarlas. "La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización", señala la declaración. El manifiesto añade que su adhesión no supone compartir las posiciones políticas o culturales de la escritora argentina, sino defender su derecho a participar en la vida cultural.

Los firmantes también valoran la posición adoptada por la Universidad de Granada, que se desmarcó de la decisión de retirar la invitación a Harwicz. En un comunicado publicado el 19 de septiembre, la institución atribuyó la decisión a la dirección del festival y aclaró que su equipo de gobierno no la había adoptado, aprobado ni respaldado. La Universidad de Granada manifestó además su desacuerdo con la retirada de la invitación y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo y el diálogo.

Reparación pública

La posición de la institución universitaria aparece recogida en el manifiesto como uno de los elementos que sus firmantes destacan tras la decisión del festival.

La declaración reclama ahora a la dirección de CULTUR ALH que explique con transparencia los motivos de la decisión y reconozca las consecuencias que ha tenido para Harwicz. Los firmantes solicitan además una reparación pública que, según el texto, permita reconocer el perjuicio causado tanto a la escritora como al debate público. "Este comunicado no exige compartir las opiniones de Ariana Harwicz. Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias, y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal", afirma. La declaración termina con una defensa del pluralismo como elemento de la actividad cultural: "Sin libertad para disentir no hay pensamiento. Sin pluralismo no hay cultura".