Tragedia en el Coliseo: muere un trabajador de 22 años y cierran el monumento a los turistas

Los alrededores del Coliseo han amanecido este miércoles con una imagen atípica tras el cierre inesperado del monumento. La clausura se ha decretado en señal de luto por el fallecimiento de un operario de 22 años, que perdió la vida tras precipitarse desde una altura de diez metros mientras trabajaba de madrugada en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

La decisión ha tomado por sorpresa a centenares de visitantes que se agolpaban a las puertas del emblemático anfiteatro. A su llegada, se han encontrado con diversos carteles informativos que anunciaban la suspensión temporal de las visitas debido a la "trágica muerte del trabajador". Pese a la noticia, muchos de los presentes han continuado fotografiándose junto a la imponente fachada exterior.

El desconcierto ha sido la tónica general entre los viajeros internacionales. "Llegamos y solo vimos unos pequeños anuncios de que estaba cerrado porque había muerto una persona y, bueno, bastante triste porque teníamos muchas ansias de entrar y conocer", ha explicado a la agencia EFE Verónica, una turista procedente de Panamá.

La organización del parque arqueológico ha comunicado a través de su servicio de megafonía que devolverá el importe de las entradas a los afectados. No obstante, algunos visitantes han expresado su deseo de poder aplazar el acceso. "Ayer vinimos y no pudimos entrar porque no había entradas, y hoy nos encontramos con esto", ha lamentado Fabián, un viajero argentino que esperaba instrucciones para reprogramar su visita.

En paralelo a la frustración turística, la explanada del monumento se ha convertido en escenario de diversas protestas. Sindicatos y plataformas sociales se han concentrado a los pies de la edificación para denunciar la precariedad laboral. La organización sindical USB ha exhibido pancartas exigiendo mayor seguridad, una reclamación a la que se han sumado colectivos estudiantiles con críticas dirigidas al Gobierno italiano.

Por su parte, el fiscal de Roma, Antonino Di Maio, ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Durante la mañana, un equipo de técnicos especializados ha inspeccionado minuciosamente la zona del fatal accidente en busca de pruebas que determinen posibles negligencias.

Domenico Blasi, representante de la coordinación nacional de USB en el Ministerio de Cultura, ha recordado que su formación ya había "elevado el nivel de alerta" respecto a las condiciones de los empleados en el recinto. Blasi ha tachado el suceso de "homicidio" y ha anunciado la propuesta de una ley de iniciativa popular para exigir responsabilidades penales ante la reiteración de estas tragedias laborales.

El portavoz sindical ha denunciado además que acuerdos previos sobre salud laboral han sido sistemáticamente ignorados. Según ha explicado, el pasado 17 de septiembre ya impulsaron movilizaciones tras registrarse graves episodios de estrés térmico entre la plantilla, exigiendo medidas básicas como botellas de agua fría y áreas de descanso que no se han llegado a implementar de forma adecuada.

Cabe recordar que este espacio histórico constituye el principal motor cultural del país. Durante el último año, el parque arqueológico batió récords de asistencia al registrar la entrada de más de 14,7 millones de personas, lo que supuso un incremento del 20 % respecto al ejercicio anterior y generó unos ingresos cercanos a los 102 millones de euros.