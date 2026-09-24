12 días para resolver tu propio asesinato: así es el brillante 'Blanco Humano' de Tom King

Tom King y maxiserie son prácticamente sinónimos en el mundo de los cómics. Lo mismo que ocurre con Tom King y la palabra 'magistral', porque estamos ante uno de los genios del medio con obras cumbre como la que hoy os traemos aquí. La maxiserie Blanco Humano de Tom King junto a Greg Smallwood se editó originalmente en Estados Unidos por DC Comics entre noviembre de 2021 y febrero de 2023 y para muchos estamos ante su mejor obra. Ojo a esto porque el bueno de Tom tiene en su comicteca particular bestias tan potentes como Visión, Mister Milagro, El Sheriff de Babilonia, Supergirl: La mujer del mañana, Strange Adventures o el maravilloso Rorschach con el español Jorge Fornés al dibujo.

Os dejo por aquí las reseñas de tres de estas obras:

Antes de entrar en una obra de escuela, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Greg Smallwood, contiene Human Target 1-12 y Tales of the Human Target One-Shot, editorial Panini, cartoné tapa dura con sobrecubierta, 456 páginas y un precio de 50 euros.

Vamos con la reseña

¿De qué va Blanco Humano?

El relato de King arranca cuando Chance acepta ser el blanco humano del villano Lex Luthor. Chance recibe un tiro haciéndose pasar por el archienemigo de Superman, pero lo peor llega después cuando es envenenado por error con un veneno que iba destinado a Lex. A partir de ahí solo tiene 12 días de vida. 12 grapas, 12 días de vida. Sabiendo que va a morir igualmente, Chance inicia una investigación para buscar al asesino y por el camino acaba perdidamente enamorado de una de las sospechosas, Hielo, antigua miembro de la Liga de la Justicia Internacional. A partir de ahí se inicia todo.

Estamos ante una auténtica y genuina novela noir con todos sus elementos característicos, entre los que destacan un protagonista marcado por los traumas, sus intentos de averiguar quién le ha envenenado por error y, como no, la aparición estelar de una femme fatale que le hará sudar sangre por momentos mientras cae perdidamente enamorado de ella.

Misterio, asesinato, conspiración, giros de guion, secundarios maravillosos… y por supuesto una extensa galería de superhéroes y villanos del universo DC que hacen que esta historia, aunque terrenal, vuele por los cielos de la ciencia ficción. Además el personaje principal emana carisma y Tom King profundiza en la psicología de este blanco humano de manera excepcional. Eso incluye una relación peligrosa con Hielo provocando que ese juego de seducción sea tremendamente atractivo para el lector.

Por cierto, si se preguntan si aquí Tom King abusa de mucho texto y mucho pensamiento en off, algo que a muchos les cuesta cuando se ponen delante de sus obras, quizá esta sea la mejor obra en cuanto a equilibrio narrativo. Ni se pasa ni deja de llegar. Hay bastante texto en comparación con la narrativa descomprimida de los cómics de superhéroes, sin embargo, no llega al Tom Kinguismo más extremo. A mí me gustan ambos, pero he de reconocer que alguna que otra vez se ha pasado metiendo demasiado embutido en el bocadillo.

A nivel artístico estamos también ante otro enorme trabajo de Greg Smallwood, del que ya hablé en su día cuando analizamos diferentes etapas dentro del Caballero Luna. Es, entre otras cosas, el autor de unos de los mejores arcos del personaje cuando el guionista Jeff Lemire metió a Marc Spector entre las sólidas paredes de un manicomio.

Aquí Smallwood nos deja recursos como estos:

Aparte de unos anunciados de cada capítulo excelsos, la capacidad de Greg para llevar al papel las ideas narrativas de King son sublimes y como él también aporta el color, la obra queda redondeada con ese toque noir y retro que Smallwood logra a través de colores planos y pasteles. Una salvajada de trabajo el de Greg que obliga por suerte al lector a revisionar las imágenes una y otra vez.

Por cierto, edición a la altura del cómic que es. Os dejo imágenes de la portada y contraportada bajo la sobrecubierta:

Conclusión: puede que sea la mejor obra de Tom King y eso es mucho decir. El guion es un viaje noir tan bien elaborado que tienes ganas de llegar al final para conocer el desenlace a la vez que vivirías en este cómic eternamente.