¿"Asimismo" o "así mismo"? La RAE aclara cuándo deben escribirse juntas o separadas

Es una de esas dudas que aparecen constantemente al redactar un correo, una noticia o incluso un mensaje. ¿Debe escribirse asimismo o así mismo? La respuesta de la Real Academia Española (RAE) tiene un matiz importante: las dos grafías pueden ser correctas, pero no se emplean exactamente con el mismo sentido.

La forma que más se utiliza actualmente es asimismo, escrita en una sola palabra y sin tilde. Cuando equivale a también, esta es la grafía mayoritaria y preferida por la RAE.

Asimismo equivale a también

Si la expresión puede sustituirse por también, lo adecuado es escribir asimismo, todo junto.

Por ejemplo:

El informe analiza los costes y asimismo estudia los beneficios.

estudia los beneficios. La compañía presentó sus resultados y asimismo anunció nuevas inversiones.

anunció nuevas inversiones. El proyecto permitirá ahorrar tiempo y, asimismo, reducir costes.

En estos casos, asimismo funciona como un adverbio con el sentido de también.

La RAE señala que esta grafía simple es hoy mayoritaria y preferible frente a así mismo cuando se utiliza con este significado.

Así mismo también existe, pero con otro sentido

La expresión así mismo, escrita en dos palabras, es correcta cuando tiene un sentido claramente modal, es decir, cuando equivale a de la misma forma o de la misma manera.

Por ejemplo:

"Si ellos lo hicieron así, nosotros lo haremos así mismo".

"Lo colocó así mismo, sin realizar ningún cambio".

Aquí no significa también, sino que hace referencia a la manera en la que se realiza una acción.

Hay además una tercera construcción que puede confundirse con las anteriores: a sí mismo, formada por la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo. "El corredor se exigió a sí mismo hasta el último kilómetro".

Por tanto, la regla puede resumirse de una manera sencilla: asimismo significa normalmente también; así mismo significa de la misma manera; y a sí mismo hace referencia a la propia persona.