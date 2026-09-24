UAX Asturias iniciará el 5 de octubre su primer curso académico con los grados en Medicina y Enfermería

El Grupo UAX informó de que inicia así una nueva etapa en Asturias con un proyecto universitario especializado en ciencias de la salud y diseñado para conectar desde el comienzo la formación académica con la práctica profesional, la innovación y los nuevos retos del sistema sanitario.

El nuevo centro traslada a Asturias el modelo educativo que UAX ha desarrollado durante más de 30 años, basado en la excelencia académica, la formación eminentemente práctica y la incorporación de la tecnología aplicada al ámbito profesional.

En Salud, este enfoque incluye el uso de la simulación clínica avanzada, la formación en Salud Digital, junto con una perspectiva One Health, que aborda de manera interrelacionada la salud humana, animal y ambiental.

En el caso de Medicina, el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias incorpora formación en Salud Digital en ámbitos como telemedicina, aplicaciones y dispositivos para el seguimiento de pacientes, análisis de datos o medicina predictiva y preventiva.

Además, la titulación contempla 1.680 horas de prácticas externas, rotando por más de 38 especialidades y un programa específico de preparación para el MIR integrado en el grado. En Enfermería, la formación combina simulación y prácticas preclínicas con más de 2.300 horas de prácticas clínicas en centros sociosanitarios, hospitales y atención primaria.

Interdisciplinar

La actividad académica estará dirigida por Jaime Algorta, doctor en Medicina y farmacólogo con más de dos décadas de experiencia docente y una trayectoria desarrollada entre la práctica clínica, la investigación y la gestión.

"Queremos que quienes empiecen Medicina y Enfermería en el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias se formen desde el primer día pensando en la sanidad que van a encontrar en su ejercicio profesional. Una sanidad cada vez más tecnológica e interdisciplinar, que necesita profesionales con una sólida preparación clínica, capacidad para trabajar en equipo y una visión integral de la salud. Este primer curso es el punto de partida de un proyecto con vocación de crecer junto al ecosistema sanitario asturiano y contribuir a generar y retener talento en la región", ha apuntado Algorta.

Junto a él, el centro contará con un equipo docente formado por profesionales con experiencia académica y asistencial, siguiendo el modelo de UAX de trasladar al aula el conocimiento conectado con la realidad profesional.

La conexión con el entorno profesional será otro de los ejes de este nuevo Centro Universitario del Grupo UAX, algo que demuestran los convenios de prácticas, docencia e investigación rubricados ya con centros sanitarios públicos y privados, empresas biotecnológicas y centros de investigación, según destaca UAX.

UAX cuenta con acuerdos con centros hospitalarios como el Hospital Vital Álvarez Buylla, la Clínica Asturias, el Hospital Begoña y el Hospital Ribera Covadonga, entre otros. También ha firmado alianzas con centros sociosanitarios como el Grupo Lares o DomusVi, además de empresas biotecnológicas y sanitarias.

A esta red se suma el convenio firmado con colegios profesionales del Principado de Asturias para impulsar conjuntamente actividades de formación, investigación, innovación y desarrollo profesional, así como reforzar la conexión entre el ámbito universitario y la práctica asistencial.

Salud y tecnología

UAX Asturias tendrá su sede en el emblemático Edificio Calatrava de Oviedo, donde el proyecto contempla un campus de 20.000 m² dedicado a la rama sanitaria. Las instalaciones incluirán un Hospital Virtual de Simulación, laboratorios especializados o aulas de última generación, entre otras.

Estos espacios están concebidos para reforzar un modelo en el que el aprendizaje práctico comienza desde los primeros cursos y en el que los estudiantes trabajan con simulación clínica y herramientas tecnológicas vinculadas a su futuro profesional. La implantación del centro forma parte además de un proyecto de largo recorrido en Asturias, con una inversión global estimada en 40 millones de euros y la previsión de generar alrededor de 250 empleos directos.

Medicina y Enfermería serán el punto de partida de la actividad académica del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, que se completará con programas de posgrado, como el Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria. El proyecto contempla asimismo incorporar progresivamente nuevas titulaciones de grado en el área de la salud, como Odontología y Farmacia.