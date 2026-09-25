Abogados Cristianos denuncia a Ernai por derribar y destruir la Cruz del monte Isuskitza en Álava

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz por el derribo y la destrucción de la Cruz del monte Isuskitza, en Álava. La organización sostiene que los hechos podrían constituir un delito de daños contra el patrimonio histórico y reclama que se investigue también una posible agravante de discriminación.

Según ha informado Abogados Cristianos, la cruz fue derribada de su emplazamiento y posteriormente destruida. La fundación afirma que la organización Ernai reivindicó públicamente la autoría mediante un comunicado y con la difusión de vídeos y fotografías en redes sociales.

La organización denunciada está vinculada, según Abogados Cristianos, a Sortu y EH Bildu. La fundación considera que la actuación debe ser investigada por su posible encaje en delitos contra el patrimonio histórico. La denuncia sostiene además que el caso presenta una posible agravante de discriminación por motivos ideológicos o religiosos.

Isuskitza mendian errekete frankisten omenez zegoen gurutzea bota du Ernaik. Faxismoaren gorakadaren testuinguru honetan, gure herrian ez ikur frankistek ezta faxismoak ere lekurik ez dutela aldarrikatu nahi izan dugu.#EHIrabaztera pic.twitter.com/kxSa8inCoe — Ernai (@ernaigazte) September 4, 2026

Una cruz levantada en 1940

El monumento fue erigido e inaugurado en 1940 como memorial de los requetés y soldados del bando franquista fallecidos en los enfrentamientos registrados en ese enclave durante 1936. Abogados Cristianos señala que el lugar fue consagrado durante su inauguración y que durante décadas acogió distintos actos de culto, entre ellos misas, rosarios y vía crucis.

La fundación considera que estas características, junto con la antigüedad y los valores histórico, arquitectónico, memorial y religioso que atribuye al monumento, hacen que pueda estar protegido por la legislación sobre patrimonio histórico y cultural. La organización sostiene esta posición aunque la cruz no cuente, según su denuncia, con una catalogación específica.

La acusación de discriminación

Uno de los argumentos incluidos en la denuncia se refiere a la forma en la que se produjo la destrucción. Abogados Cristianos afirma que la actuación se concentró especialmente en la cruz y que el escudo del requeté situado en la parte inferior no fue destruido ni sufrió daños graves.

La fundación apunta que esta circunstancia podría ser indicativa de una actuación dirigida específicamente contra el símbolo religioso y, por ello, solicita que se tenga en cuenta la posible existencia de una motivación ideológica o religiosa. La calificación de los hechos y las circunstancias que los rodearon deberán determinarse en el procedimiento judicial.

"Deben responder ante la Justicia"

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que su organización no permitirá que, a su juicio, se derriben cruces "con total impunidad". "Atacar una cruz por lo que representa es atacar nuestra historia, nuestro patrimonio y las raíces cristianas de España", ha afirmado Castellanos.

La presidenta de la fundación también ha señalado que quienes "presumen públicamente de destruir un símbolo cristiano deben responder ante la Justicia". "Las diferencias ideológicas nunca pueden servir como excusa para atacar nuestro patrimonio ni para borrar aquellos símbolos que forman parte de nuestra historia", ha añadido.