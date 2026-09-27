¿"Emoji" o "emojis"?: la RAE explica cómo se escribe esta palabra y cuál es su plural

Pocos términos han pasado tan rápidamente de un idioma extranjero al lenguaje cotidiano como emoji. Hoy forma parte de conversaciones, redes sociales y mensajes instantáneos, pero todavía existen dudas sobre su escritura, su pronunciación y, especialmente, sobre cuál es su plural.

La palabra emoji está recogida en el Diccionario de la lengua española. La RAE la define como una pequeña imagen o icono digital utilizado en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto o una idea. Su origen está en el japonés.

Su pronunciación tiene una particularidad

La RAE recomienda utilizar emoji con la pronunciación adaptada al español (emóji), con sonido de jota. Cuando se emplea esta pronunciación, la palabra se escribe en letra redonda, como cualquier otro término integrado en nuestro idioma.

Pero existe otra posibilidad. En japonés, la palabra se pronuncia aproximadamente (emóyi). Si un hablante mantiene esa pronunciación original, FundéuRAE explica que puede escribir emoji con resalte tipográfico, como extranjerismo, o utilizar la adaptación gráfica emoyi, que refleja esa pronunciación.

¿El plural es 'emoji' o 'emojis'?

Cuando se habla de varios de estos símbolos, la forma utilizada es emojis.

Así, son normales construcciones como:

He enviado varios emojis

Los emojis se han convertido en una parte habitual de la comunicación digital

se han convertido en una parte habitual de la comunicación digital Algunos emojis pueden tener significados diferentes según el contexto

La documentación académica utiliza igualmente emojis como plural. La propia RAE emplea esta forma en sus publicaciones sobre la evolución del lenguaje digital.

Además, conviene no confundir emoji con emoticono. Aunque en el uso cotidiano se emplean muchas veces como sinónimos, no son exactamente lo mismo: los emoticonos tradicionales se construyen mediante signos de puntuación, como :-) o :-(, mientras que los emojis son imágenes o caracteres digitales.

La palabra que comenzó designando pequeños dibujos digitales japoneses ya forma parte del español. Y, para escribirla correctamente, basta con recordar dos datos: el singular es emoji y su plural es emojis; además, si se pronuncia a la española, la RAE recomienda la pronunciación (emóji).