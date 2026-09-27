Adriana Harwick, Lucía Etxebarria… cancelando, que es gerundio

A Lucía Etxebarria le han intentado cancelar una conferencia prevista para el 10 de octubre en la Universidad de La Laguna. El motivo: haber dicho cosas de sentido común, como que una mujer trans es un hombre biológico. De momento el acto se mantiene, pero diversas organizaciones estudiantiles y colectivos han anunciado que intentarán boicotearlo. La universidad ha defendido la autonomía académica de los organizadores y ha rechazado promover la cancelación, aunque no ha faltado quien ha exigido la retirada inmediata de la escritora por "atacar al colectivo trans".

Y es que estamos en pleno furor de las cancelaciones. En el Festival Literario CulturAlh de Granada desapareció de un plumazo el nombre de Ariana Harwicz. Justo donde unas sesenta voces iban a debatir sobre la libertad de expresión, el terror a la censura y la discriminación. Los responsables del festival admitieron que actuaron tras una "petición" de grupos de apoyo a la causa palestina, pues Harwicz es judía y se ha opuesto públicamente al boicot cultural a Israel. Aunque la Universidad de Granada emitió un comunicado dejando claro que no respaldaba la desprogramación y reafirmando su compromiso con el pluralismo, lo coherente hubiera sido suspender el festival si se consideraba que atentaba contra la libertad de expresión. Y no lo hicieron.

Diversas abajo firmantes comprensivas con la censura redactaron un comunicado totalmente sonrojante. Considero que tienen derecho a pensar que se comete un genocidio en Gaza, e incluso a afirmar que quien lo niegue es cómplice del mismo. Pero su palabra no es la ley: para ser cómplice de algo, eso debe existir, y nadie puede ver limitada su libertad de expresión porque un grupo ha decidido embarcarse en una cruzada moral. Ana Iris Simón, por ejemplo, ha sido especialmente despectiva tratando a Harwicz y a quienes la apoyan de "sionistas", como si eso fuera algún tipo de crimen. Y metiendo mucho la pata. Vean. Para "poner en contexto" —y no para chivarse de algo, ¿eh?— contó que en 2023 coincidió con Harwicz en un festival literario en Bélgica. Al final del acto, un traductor leyó versos de un poeta palestino asesinado hacía poco por Israel. La reacción de la escritora judía, según Simón, fue "resoplar, hacer aspavientos y abandonar la sala". Ese poeta era Refaat Alareer, un mal sujeto. Cuando se difundió que entre las víctimas del 7 de octubre había un bebé asesinado en un horno por Hamás, Alareer se burló públicamente en las redes preguntando si lo habían hecho "con levadura o sin ella". Resoplar porque se recitan versos de alguien capaz de esa falta de humanidad era lo de menos.

La libertad de expresión no se mide por la comodidad de quienes se erigen como tribunales morales. Se mide por la capacidad de tolerar lo que disgusta. Convertir la disidencia sobre Israel o Gaza en delito de opinión es el camino más corto hacia el pensamiento único. Etxebarria y Harwicz son dos casos distintos que coinciden los mismos días. Pero sufren igualmente a quienes creen que su causa —sea la palestina o la queer— les otorga el derecho a silenciar al discrepante. En Granada le tocó a Harwicz. Por suerte John Banville ha anunciado que se retira del festival que la canceló y ha aparecido un comunicado de apoyo con más de 350 intelectuales. Ya veremos qué pasa con Etxebarria. Pero cuando la cultura y la universidad aceptan que ciertas opiniones son inatacables y que otras merecen la expulsión, dejan de ser espacios de pensamiento para convertirse en tribunales de pureza. Y entonces ya no importa si la víctima es judía, argentina, feminista o simplemente alguien que rehúsa doblegarse ante el catecismo del momento.