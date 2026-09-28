De los fichajes tardíos a las cartas con autógrafos: los secretos de los cromos de toda la vida

En la sección de coleccionismo y cómics de Es la Mañana del Fin de Semana, David Vinuesa presentó en esRadio una entrevista con Luis Torrent, el director general de Panini para España y Portugal. En la misma se analizaron las novedades del sector de los cromos de cara a la nueva temporada de la liga de fútbol.

Torrent comenzó repasando el gran éxito cosechado con la colección del pasado Mundial de fútbol, un torneo que históricamente dispara el interés de los aficionados. El directivo explica que la multinacional distribuye sus productos en unos 130 países, logrando cifras de ventas sobresalientes en casi todos ellos, incluyendo casos sorprendentes como el de Chile, donde se batieron récords de distribución a pesar de que su selección nacional no logró clasificarse para la fase final de la competición.

La planificación y diseño de cada álbum requiere un esfuerzo logístico considerable que arranca con varios meses de antelación. En concreto, Torrent revela que el trabajo de maquetación y selección de futbolistas se inicia entre cuatro y cinco meses antes del lanzamiento oficial. Este margen temporal inevitablemente provoca que algunos jugadores que cambian de club a última hora no aparezcan con sus nuevas camisetas en la primera tirada del producto.

Para solucionar este desfase entre fichajes se recurre a un sistema de sucesivas ediciones y actualizaciones que se publican a lo largo del otoño, permitiendo a los coleccionistas incorporar las pegatinas de los nuevos fichajes y recolocar a los futbolistas en sus respectivas plantillas.

Ante la creciente digitalización del ocio infantil y juvenil, surge el debate sobre la viabilidad de los formatos tradicionales en papel. Luis Torrent se muestra muy optimista respecto al futuro del soporte físico y desmiente los temores sobre la desaparición de los álbumes tradicionales. A su juicio, las plataformas digitales y redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, lejos de suponer una amenaza para el sector, actúan como un canal de promoción extraordinario que fomenta la interacción entre los aficionados, permitiendo a los usuarios compartir fotos de sus colecciones y organizar intercambios virtuales que dinamizan el mercado.

La conversación también profundizó en la evolución de los formatos y la coexistencia de los cromos adhesivos de toda la vida con las denominadas trading cards o cartas de juego coleccionables, como Megacracks o Adrenalyn. Aunque las cartas de juego ganan terreno en mercados internacionales, el directivo confirma que en España el cromo tradicional de la liga sigue siendo el producto estrella y el preferido por la mayoría de los usuarios. Además se busca sorprender constantemente a los coleccionsitas mediante la inclusión de elementos exclusivos muy cotizados por los coleccionistas, como tarjetas con autógrafos reales de grandes estrellas de la liga, un proceso complejo que requiere la colaboración directa de futbolistas de primer nivel.