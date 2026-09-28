¿"In fraganti" o "in fragante"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

"Le sorprendieron in fraganti". Esta expresión aparece con frecuencia cuando alguien es descubierto mientras está cometiendo un delito o realizando una acción condenable. Pero ¿es correcta esta forma o debería decirse "in fragante"? La Real Academia Española aclara que "in fraganti" es la forma asentada en español y desaconseja otras variantes que también pueden encontrarse en el uso.

La locución significa "en el mismo momento en que se comete un delito o, por extensión, cualquier acción censurable". Su origen está en una deformación de la expresión jurídica latina in flagranti (delicto).

La RAE explica que esta locución se utiliza con preferencia a otras de significado similar, como "en flagrante" y "en fragante". La expresión aparece ya asentada en el español escrito. El Diccionario panhispánico de dudas recoge, entre otros ejemplos, una cita de Luis Landero: "Se había instalado aquí cerca […] con objeto de espiar a su mujer y sorprenderla in fraganti".

Las formas que no son correctas

Una de las dudas que puede surgir es si debe conservarse la forma latina o si existen otras variantes aceptadas. La respuesta de la RAE es clara: no son correctas "en fraganti", "in fragante" ni "in fragranti".

La expresión también puede aparecer escrita en una sola palabra. La RAE recoge "infraganti" como adverbio, creado a partir de la locución original, y señala que su uso es válido e incluso preferible a la grafía en dos palabras.

"Infraganti", también válida

Así, son válidas tanto la locución "in fraganti" como el adverbio "infraganti", aunque la Academia considera preferible esta última grafía cuando se utiliza el adverbio simple.

La diferencia está, por tanto, en la forma de escribir la expresión, no en su significado. Ambas sirven para indicar que alguien ha sido descubierto en el mismo momento en que realiza una acción delictiva o censurable.

De este modo, pueden encontrarse construcciones como "fue sorprendido in fraganti" o "fue sorprendido infraganti". Lo que debe evitarse son las variantes "en fraganti", "in fragante" e "in fragranti".