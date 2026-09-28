Brais Rodríguez desafía el cómic contemporáneo en el nuevo proyecto de la Fundación Azar

La Fundación Azar de las Artes ha presentado en la capital su más reciente proyecto, titulado Una visión remota. Esta obra es el resultado de la segunda edición de su residencia artística, un encuentro que en esta ocasión ha reunido a cuatro destacadas creadoras: la artista plástica Ana Mortera, las artistas y bailarinas Izarne Oyarzabal (quien también aporta su visión como arquitecta) y Natividad Martín, junto a la performer Telma João Santos.

La pieza final, que se divide en un diálogo de dos actos compuesto por una instalación y una performance, se exhibió el pasado 17 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Como parte fundamental de su filosofía, la fundación ha querido documentar de forma exhaustiva el proceso de creación artística a través de su colección editorial Una residencia narrada por. En esta oportunidad, la institución ha decidido apostar por el poder narrativo del noveno arte, encargando la crónica de la residencia al reconocido historietista coruñés Brais Rodríguez. El autor convivió durante un mes con las artistas en la finca El Azahar, un antiguo lagar situado cerca de Trujillo, Extremadura, para plasmar en viñetas la génesis de la obra.

El relato gráfico revela cómo las condiciones meteorológicas y el azar se convirtieron en motores de la creación. Un temporal que azotó la finca extremeña durante más de dos semanas obligó a trasladar el taller de trabajo al interior de un antiguo molino. Fue precisamente un hecho fortuito provocado por el clima —la caída de un ciprés derribado por el viento— el detonante que encendió la chispa inspiradora del colectivo de artistas.

Desde el punto de vista formal, Rodríguez ha desarrollado una propuesta revolucionaria que desafía los límites del cómic contemporáneo. La obra se compone de 24 páginas que se dividen en una cuadrícula fija de 60 viñetas cada una, simulando un registro mecánico del paso de las horas y los minutos. El autor transita con maestría entre la figuración y la abstracción, logrando traducir los movimientos de la danza en estructuras geométricas de un profundo lirismo.

Esta crónica gráfica se distancia de la distribución masiva para presentarse como una obra de arte impresa de vanguardia y de edición limitada, similar a una serie de grabados coleccionables. El cómic, que profundiza en la fructífera relación entre la historieta y los grandes centros de arte contemporáneo, ya se encuentra disponible para el público a través de la página web oficial de la Fundación Azar.