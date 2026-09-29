¿'Alzheimer' o 'alzhéimer'? La RAE aclara las dudas sobre su término

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una fecha clave impulsada para concienciar a la sociedad sobre el impacto de esta enfermedad neurodegenerativa. Más allá de ser una jornada en el calendario, es un espacio imprescindible para dar visibilidad a las verdaderas necesidades que enfrentan día a día tanto los pacientes como sus familias y cuidadores.

Esta conmemoración genera un intenso movimiento de información en medios y redes sociales. Al redactar sobre el tema, es muy común que surjan dudas sobre la forma correcta de escribir su nombre.

Por ello, la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente ofrecen una serie de claves para emplear el término adecuadamente.

Al referirse a la enfermedad

Según el Diccionario panhispánico de dudas, en las expresiones enfermedad de Alzheimer o mal de Alzheimer, debe respetarse la grafía del apellido del neurólogo alemán que investigó esta dolencia y escribirlo con mayúscula inicial y sin tilde.

"La edad y los antecedentes familiares son características a tomar en cuenta para saber si en el futuro se va a sufrir del mal de Alzheimer".

Asimismo, la Real Academia Nacional de Medicina aconseja que, en textos médicos, se utilice la denominación enfermedad de Alzheimer y no la común de alzhéimer.

Para usarlo de manera aislada

Por el contrario, si se emplea este término aisladamente para referirse a dicha enfermedad, se convierte en un sustantivo común, por lo que ha de escribirse con minúscula inicial y con tilde y en redonda, es decir, sin cursiva ni comillas.

"Los médicos creen que los casos de alzhéimer se triplicarán en 50 años".

Día Mundial del Alzhéimer, con mayúsculas

Por último, para referirse al Día Mundial del Alzhéimer se escribe con iniciales mayúsculas (Día, Mundial y Alzhéimer), pues así es como la norma señala que debe hacerse con los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de días señalados, y con tilde, por referirse a la enfermedad.