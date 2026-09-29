Animales antropomórficos en una ficticia Segunda Guerra Mundial: así es el cómic del español Daniel Acuña

La Segunda Guerra Mundial se ha tratado de centenares de formas en las últimas décadas. Hay todo tipo de representaciones. Algunas más realistas y otras que cogen la esencia del conflicto y la llevan al terreno de la ficción. Este es el caso de una de las obras con más impacto en el panorama del tebeo internacional. Hablamos hoy de Escape, el trabajo del dibujante español Daniel Acuña, que usa animales antropomórficos en una ficticia Segunda Guerra Mundial guionizada por Rick Remender.

La carrera de Daniel Acuña lleva mucho tiempo dando alegrías a los fans de los cómics y, por supuesto, reforzando el gran papel del cómic español en el mundo. Os doy una cronología de esa trayectoria: Claus y Simón, Green Lantern, The Flash, Eternals, X-Men: Legacy , Wolverine , Avengers , Uncanny Avengers, Captain America / Sam Wilson: Captain America, Black Panther, Avengers Twilight y Escape.

Su toque realista hace que sus trabajos luzcan tal que así:

En este caso, Daniel hace un trabajo excelente llevando a las viñetas los guiones del siempre efectivo Rick Remender. Esta historia nos sitúa de golpe en el cielo, concretamente en una misión aérea con Milton Shaw, un piloto de bombarderos representado por un perro. Milton es derribado tras las líneas enemigas después de arrasar uno de los objetivos de su misión. A partir de ese momento su lucha será por sobrevivir y Remender no solo nos mostrará lo que hace para ello sino también de dónde viene y qué hacía antes de la guerra.

Lo primero que me gustaría decir es que es una auténtica maravilla cómo se vive la acción a través del dibujo de Acuña. La limpieza narrativa dentro de la suciedad de una guerra; es decir, puedes seguir a la perfección una batalla aérea con varios aviones de por medio, además de los antiaéreos, con conversaciones entre soldados y fuego por todos los lados, y con todo eso, no te pierdes. Acuña logra que todo vaya sobre ruedas y vivas la acción sin perderte ni un detalle. Te metes de lleno en la batalla y notas la tensión y la fuerza de cada momento sin una estructura caótica. Eso no es fácil en cómics bélicos. Muchas veces tanta artillería de por medio y personajes varios hacen que te pierdas. No es el caso. Remender marca el camino y Acuña te lo pone en bandeja.

Miren estos ejemplos de acción:

Dentro de la locura propia de una batalla aérea colosal, no me he sentido perdido como lector en ningún momento y eso me parece muy atractivo a nivel visual. Una guerra bien contada es trágicamente hipnótica. Una en la que te pierdes, solo es sangre y vísceras de relleno. Aquí tienes lo primero.

Por otro lado, igual que la parte bélica es maravillosa, Acuña también brilla en los flashbacks sobre el pasado del personaje. Un cómic bélico también necesita que empatices con el protagonista. Que te importe si vive o muere. Que sepas por qué quiere vivir. Aquí Remender logra que te importe desde el minuto 1 y cuando consigues que un lector sienta por momentos parte de la esencia del espíritu de supervivencia del personaje, chico, has ganado un fan y has construido una gran historia.

Sinceramente y solo habiendo leído el primer tomo, le veo pocas pegas. Lógicamente es un trabajo que cuenta con dos condicionantes. Uno es que no todo el mundo acepta pulpo como animal de compañía con estos animales antropomórficos. Tampoco entiendo el porqué, todo sea dicho, pero para gustos colores. Y el otro condicionante es que el cómic bélico, a veces, es para muy cafeteros. Si estás en ese grupo creo que entrarás desde el primer momento y también es curiosa la representación de cada bando a través de los animales. Los nazis, por ejemplo, son murciélagos. Si se entera Batman…

Conclusión: un gran cómic bélico con espectaculares escenas de acción y una parte personal y vital de personajes que sostiene su esencia. Acuña firma un trabajo demoledor en todos los sentidos y Remender confecciona una historia de ficción humana y con muchas capas. Si gustan, disfruten de la lectura.