El software español del Museo del Prado que ha revolucionado la egiptología

La tecnología desarrollada en España para desentrañar los secretos de las obras maestras de la pintura ha dado un paso de gigante hacia la egiptología. El software Aracne, una herramienta pionera creada de forma conjunta durante más de una década por la Universidad de Sevilla y el Museo Nacional del Prado, ha comenzado a aplicarse en el análisis de los textiles hallados en la histórica necrópolis tebana de Luxor.

Para llevar a cabo este ambicioso trabajo, el catedrático Juan José Murillo Fuentes, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la institución sevillana, y la investigadora y restauradora Laura Alba Carcelén, especialista del Gabinete de Documentación Técnica de la gran pinacoteca española, se han desplazado sobre el terreno. Ambos expertos participan en la excavación de la misión arqueológica hispano-egipcia conocida como Proyecto C2, que dirige el profesor José Ramón Pérez-Accino desde la Universidad Complutense de Madrid.

Este proyecto científico investiga uno de los enclaves más fascinantes y complejos del Valle de las Momias Reales, situado en el entorno de Deir el-Bahari. En este lugar, durante la antigüedad, se ocultaron decenas de faraones con el propósito de ponerlos a salvo del expolio de los saqueadores de tumbas. En una de las sepulturas excavadas por la misión complutense ha salido a la luz un importante conjunto de textiles antiguos que podrían estar directamente relacionados con la readecuación ritual de los cuerpos momificados de la llamada Cachette Real, un proceso que resulta clave para entender la historia de la conservación funeraria en la tierra de los faraones.

Hasta la fecha, la caracterización de este tipo de telas milenarias dependía exclusivamente de métodos manuales muy lentos y condicionados por el frágil estado de conservación de las fibras. Aracne, diseñado en su origen para procesar y medir de forma automatizada la densidad de los hilos, las direcciones de la trama y la urdimbre, así como las irregularidades de los lienzos pictóricos a partir de imágenes técnicas y radiografías, ha entrado en juego para superar este desafío metodológico.

Durante la campaña desarrollada en Luxor, el equipo de expertos españoles ha tenido acceso directo al material textil descubierto para avanzar en las necesarias tareas de selección, preparación, acondicionamiento y captura de fotografías de alta resolución. El objetivo principal es que estas imágenes puedan ser procesadas digitalmente por la plataforma informática una vez que los investigadores regresen a España.

Esta estrecha colaboración busca validar la eficacia y la precisión de los algoritmos de Aracne sobre fibras vegetales y ligamentos textiles propios del Egipto dinástico, con el fin de sentar las bases para la adaptación del propio programa informático a las particularidades de los tejidos arqueológicos. "La aplicación de Aracne en Luxor demuestra la extraordinaria versatilidad de la transferencia de tecnología nacida del patrimonio cultural", han señalado los investigadores, confirmando el éxito de la ciencia española en el exterior.