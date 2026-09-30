El verdadero (y misterioso) origen de la expresión "estar al loro" según la RAE

Seguro que alguna vez te han dicho aquello de "¡estate al loro!" para pedirte que prestes atención o no te despistes. Esta frase hecha, tan arraigada en el habla cotidiana de España, significa estar atento, alerta o bien informado. Sin embargo, aunque todos conocemos su significado, la historia detrás de cómo llegó un ave tropical a nuestro vocabulario diario sigue siendo objeto de un curioso debate.

De las radios de casete al lenguaje de la calle

La teoría más aceptada y documentada formalmente sitúa el nacimiento de la expresión en España durante los años 70 y 80, ligada al auge del jerga urbana popularizada en Madrid durante la época de la Movida.

En aquel entonces, la palabra "loro" se utilizaba de forma coloquial para referirse a los transistores y radiocasetes. Eran los tiempos de los aparatos de música voluminosos que la gente llevaba al hombro, una postura que recordaba inevitablemente a cómo se posan los loros en sus dueños. En las cárceles de la época, los presos dependían de estas radios para mantenerse al tanto de las noticias del exterior; por eso, "estar al loro" equivalía literalmente a estar pegado a la radio para informarse.

Su popularidad fue consolidándose con los años hasta que, en abril de 2005, la Real Academia Española (RAE) la aceptó formalmente e incorporó la expresión coloquial "estar al loro" (definida como estar atento, vigilante, enterado o informado) a su Diccionario.

Algunos mitos

A pesar de su origen ochentero, han surgido diversas hipótesis populares que buscan explicar la frase a través de eventos históricos más antiguos, aunque carecen de respaldo lingüístico oficial:

La teoría de la Guerra Civil sostiene que durante el conflicto español, los aviadores y soldadesca italiana del bando franquista gritaban "¡Sono loro!" (¡Son ellos!) al avistar los aviones republicanos. Según esta leyenda, la frase habría derivado en el español "al loro" como señal de aviso o guardia.

Otra hipótesis es la teoría de los galeones en Sevilla, que se remonta al siglo XVI, cuando los barcos cargados de riquezas llegaban de América y descargaban en la Torre del Oro de Sevilla. Se decía que los ladrones y pillos merodeaban la zona "al oro" para ver qué podían sustraer.

Otras formas de "estar al loro"

El impacto de este concepto ha dejado huellas curiosas en el lenguaje cotidiano. En carteles y avisos públicos es habitual ver la forma imperativa "¡estate al loro!". Añadir el pronombre "te" ayuda a enfatizar la orden y a no confundir el mandato con una tercera persona del presente (él está).

Aunque en España apenas hay loros autóctonos, la figura del animal aparece en otras fórmulas populares, como llamar "loro" a alguien que habla sin parar (o que repite cosas sin entenderlas) o la conocida máxima "loro viejo no aprende a hablar", que alude a la supuesta dificultad de adquirir nuevos conocimientos con la edad.

Aunque hoy en día la expresión haya cedido terreno ante expresiones más modernas, "estar al loro" sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo las jergas urbanas, la tecnología de cada época y el genio popular moldean la forma en que nos comunicamos.