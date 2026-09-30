Pagan 8,4 millones de dólares por una carta de Pokémon: ¿cuál es y por qué?

Otra carta Pokémon que pasa a la historia por lo que vale. La carta en cuestión se ha vendido por 8,4 millones de dólares y es la versión japonesa de Pikachu con impermeable. Todo ello con una calificación perfecta PSA 10 Gem Mint, es decir, con la mejor nota de la mayor casa de gradeo de la historia. Lugares destinados a valorar el estado de productos de coleccionismo y puntuarlos según su estado de conservación.

La razón de su precio es que de este modelo exclusivo solo se llegaron a imprimir 100 ejemplares en todo el mundo y este en concreto está, según PSA, en perfectas condiciones.

Esta es la cifra exacta de la venta:

A PSA 10 Pikachu from the Japanese XY Art Academy Fujishima promo just sold on Fanatics Collect for $8,400,000. This card is a POP 57. #collectr #pokemon #pikachu #artacademy #psa10 pic.twitter.com/0Llz3ai1zO — Collectr - TCG Collector App (@getcollectrapp) September 28, 2026

Eso sí, el récord no está ni mucho menos en esta desorbitada cantidad de dólares. No hace mucho, concretamente el pasado mes de febrero, el luchador de la WWE y youtuber Logan Paul vendió una carta por más de 16 millones de dólares. Todo ello en una subasta llena de polémica.

"Un nuevo récord no solo para la tarjeta Pokémon más cara jamás vendida en una subasta, sino también para la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta", comentó Logan Paul el día de la venta.

El podio histórico, de momento, está liderado de forma absoluta por el Pikachu Illustrator (1998), el segundo lugar lo ocupa el Art Academy Pikachu (2015) y el tercero lo tiene el Torchic Gold Star que registró una venta privada de 2.700.000 dólares.