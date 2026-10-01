¿"Relacionado con" o "relacionado a"?: la norma culta del español según la RAE

La Fundación del Español Urgente (Fundéurae), y la Real Academia Española (RAE), ha vuelto a salir al paso de una de las dudas más frecuentes en la vida cotidiana: la elección de la preposición adecuada tras la estructura estar relacionado.

En la labor diaria de los ciudadanos es habitual encontrar oraciones como "El anuncio estaba relacionado a la mejora salarial", "Estos convenios están relacionados a los programas de electrificación" o "Las lluvias en Ecuador están relacionadas a tres fenómenos atmosféricos". Sin embargo, las fuentes normativas recuerdan que la construcción preferible es siempre la acompañada de la preposición con.

La secuencia «estar relacionado» va seguida preferiblemente de la preposición «con», mejor que de la preposición «a». #recoFundéuhttps://t.co/lHRGQ2axPp pic.twitter.com/jeFxBooKzH — FundéuRAE (@Fundeu) September 23, 2026

Lo que dice la RAE

Tal y como señala la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas, la variante que emplea la preposición a después del participio relacionado (del verbo relacionar) no se considera estrictamente incorrecta. No obstante, la Academia precisa que resulta menos aconsejable por ser una opción claramente minoritaria en el uso general del español.

Por este motivo, para mantener un estilo preciso y cuidar la norma culta del idioma, la recomendación de la Fundéurae es optar en todos los casos por la preposición con. De este modo, los ejemplos anteriores habrían quedado mejor redactados como: "El anuncio estaba relacionado con la mejora salarial".

La opción recomendada

Para entender mejor cómo aplicar esta norma en la práctica, se pueden distinguir las siguientes formas de uso:

En el ámbito económico: "El incremento del coste de vida está relacionado con la subida de los combustibles."

"El incremento del coste de vida está relacionado la subida de los combustibles." En el ámbito político e institucional: "Los nuevos acuerdos están relacionados con las políticas de empleo regional."

"Los nuevos acuerdos están relacionados las políticas de empleo regional." En el ámbito científico: "Los resultados del estudio están directamente relacionados con los hábitos de vida saludables."

Aunque no se cataloga como un error rotundo, las Academias señalan que es una forma minoritaria que conviene evitar en el lenguaje formal. El ejemplo desaconsejado es: "El proyecto está relacionado a la tecnología sostenible." La forma preferible: "El proyecto está relacionado con la tecnología sostenible.")

El truco para no equivocarse

Si en algún momento surgen dudas al redactar, un recurso útil es sustituir la expresión por giros equivalentes que exigen de forma natural la preposición con. Vincularse con: "El anuncio se vincula con la mejora salarial." y tener relación con: "El documento tiene relación con el caso judicial."