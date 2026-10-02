Al Alimón: Comienza la Feria de Otoño 2026 con récord de abonados

Este jueves ha comenzado la Feria de Otoño 2026, que reunirá nuevamente en el coso madrileño a algunas de las principales figuras del momento y culminará con la actuación de Morante de la Puebla en la corrida de la Hispanidad el próximo lunes 12 de octubre, que supone su reaparición en la Monumental de Las Ventas desde su histórica faena tras la que decidió cortarse la coleta. Y lo ha hecho con una novillada en la que los novilleros no estuvieron a la altura de los astados.

Así lo han detallado Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. "Los novilleros no estuvieron al nivel de los novillos, que fueron muy manejables", ha destacado Amorós, quien ha afeado el afán de "ponerse bonito antes que dominar" del novillero aragonés que centraba en el día de ayer la atención, El Mene.

Asimismo, Jiménez Losantos y Amorós han subrayado el nuevo éxito de público que promete esta feria. Para muestra un botón: más de 17.300 personas acudieron este jueves para presenciar la novillada en la que comparecieron El Mene, Nacho Torrejón y Sergio Rollón —en sustitución de Mario Vilau, que sufrió el pasado domingo 28 una grave cornada en la localidad abulense de El Hoyo de Pinares—.

¿A qué se debe este gran interés por la fiesta? De acuerdo con Amorós, el factor más importante es la reaparición de Morante de la Puebla en Madrid, a lo que se suma también la persecución constante a la que somete el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la tauromaquia.

Pero tampoco podemos olvidar que este próximo fin de semana habrá "tres corridas importantes". Este viernes se lidiarán toros de Alcurrucén por parte de Diego Urdiales, Fortes y Christian Parejo —en sustitución de Mario Navas—. En este sentido, Amorós ha destacado que "mucha gente se ha enterado ahora de que Urdiales es uno de los que mejores torean y mata", reconociendo que, por su parte, en la segunda etapa de su carrera Fortes ha alcanzado un toreo más clásico. Además, ha asegurado que, tras haber triunfado recientemente en Madrid, Parejo "esta tarde se la va a jugar de verdad".

Ya no quedan billetes para el sábado, cuando Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez lidiarán toros de Victoriano del Río. Al respecto, Amorós ha subrayado el buen momento en el que llega Emilio de Justo, el estilo tomasista de Víctor Hernández y la atención que suscitará la actuación de Marco Pérez —que confirmará su alternativa—, un "niño prodigio de Salamanca que desde el principio deslumbró". En ese sentido, ha recordado el fracaso que supuso su encerrona de despedida como novillero en Las Ventas y ha enfatizado que el dilema estará en "si prefiere torear bien o cortar orejas", avanzando además que su actuación dividirá al público.

Finalmente, el domingo comparecerán Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez con toros de Victorino Martín. Así, ha reconocido el toreo clásico y la capacidad para matar de Uceda Leal, que cumple tres décadas de alternativa, y ha subrayado que, por su parte, Paco Ureña torea muy bien "pero se apasiona demasiado y no mantiene la calma", "hay que tener corazón pero también cabeza", ha aseverado. Del mismo modo, ha lamentado que, pese a su gran nivel con la muleta, Borja Jiménez no logre tanto éxito con el estoque.

Lo que suceda en la Feria de Otoño de Madrid lo contarán en Al Alimón, la mejor crónica taurina, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.