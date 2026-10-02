Así es Realidad Fracturada: el regreso a la esencia de Magic con las cartas Fracture Foil

Llega la nueva colección de Magic: The Gathering y hay colecciones que disfrutan rompiendo las reglas. Realidad Fracturada / Reality Fracture (FRA) es precisamente eso. Wizards of the Coast no se ha limitado a lanzar un set de cartas nuevo; ha vuelto a sus bases dejando de lado las colaboraciones y nos ha traído un rompedor cambio narrativo en el lore.

Aquí tenemos su trailer donde los cristales vuelan rompiendo la realidad que conocíamos:

A diferencia de los recientes cruces con franquicias externas, este set supone un ansiado regreso a la historia original de la saga, posicionándose como la pieza clave de la temporada para el juego competitivo y el formato masivo Commander.

Argumento y aparición del Echoverse

El argumento principal del set gira en torno a la figura del icónico mago mental y Planeswalker, Jace Beleren. Tras años de traumas acumulados, Jace pierde el control y fragmenta su propia mente, creando el "Echoverse" (Ecoverso): una realidad espejo distorsionada donde reescribe el multiverso a su antojo.

Esta reformulación hace que los héroes y villanos más famosos de Magic intercambien sus roles y utilicen, entre otras cosas, los colores de magia opuestos a los habituales. Personajes vinculados históricamente a la muerte ahora canalizan la vida, mientras que magos de fuego se manifiestan con poderes gélidos. Mecánicamente, esto se traduce en la introducción de criaturas preparadas, cartas con retrospectiva y la novedosa mecánica "Empoderar a Jace", presente en 35 cartas del set para invocar copias y fichas del Planeswalker.

El catálogo de productos comerciales diseñado para este lanzamiento es el habitual y en Libertad Digital hemos tenido acceso a ellos para poder mostraros en imágenes cómo es el nuevo set. Para los jugadores tradicionales enfocados en los torneos y formatos limitados, la colección distribuye los clásicos sobres de juego (Play Boosters), cajas de inicio Bundle y el formato especial Draft Night, ideal para organizar partidas grupales. Los coleccionistas de piezas de alta gama cuentan con los sobres de coleccionista (Collector Boosters) y un lote exclusivo de Secret Lair, plataformas donde se pueden hallar los tratamientos artísticos más cotizados de la edición, como las ilustraciones de estilo japonés y los codiciados acabados Fracture Foil.

¿Qué es Fracture Foil? Es el acabado brillante de máxima categoría y rareza que Wizards of the Coast ha diseñado para este nuevo set, Reality Fracture. Visualmente, este tratamiento se distingue por aplicar un patrón metalizado que simula la textura de cristales rotos, como el que se puede ver en nuestro vídeo con la carta llamada Ingris Stingerquill.

En cuanto al estilo japonés, el conflicto por el futuro del Multiverso alcanza un nuevo nivel gracias a las cartas con este tratamiento resaltado japonés. Para esta colección, el equipo nipón de Diversión en Sobres rediseñó 10 cartas de Realidad fracturada con ilustraciones que rinden homenaje a las tiendas de pasatiempos de Japón y coronándolas con un marco exclusivo.