Ni casette ni cassete: la RAE aclara cómo escribir correctamente esta palabra

La forma correcta en español es casete, la adaptación gráfica de la voz francesa cassette, "cajita de plástico que encierra una cinta magnética para el registro y reproducción de sonidos o imágenes u otro tipo de datos" y, por extensión, en amplias zonas del ámbito hispánico, "aparato grabador y reproductor de casetes".

La Real Academia Española (RAE) recomienda esta grafía frente a otras formas como caset, casette o cassete, que deben evitarse. La duda es habitual; sin embargo, la recomendación académica es clara: en español debe escribirse casete, con una sola s y con una sola t.

Formas de escribir

El plural es casetes; así, lo correcto sería escribir varios casetes o una colección de casetes: "Ponía sus casetes de música clásica a todo volumen".

La palabra casete puede utilizarse tanto en masculino como en femenino cuando hace referencia a "la cajita de plástico que contiene una cinta", aunque existe una clara preferencia por el masculino. Por ejemplo: "Coloqué una casete de música de cámara". Cuando designa el aparato reproductor y grabador de casetes, se utiliza únicamente en masculino: "Con la otra mano tanteo el casete. Lo abro bruscamente, introduzco la cinta ahí".

Otras palabras compuestas

La misma adaptación se mantiene en palabras compuestas.

Pasacasete. En el Río de la Plata, aparato grabador y reproductor de casetes. "Episodios como el robo en la vivienda de un comisario, la sustracción de un pasacasete a un concejal dan muestras ciertas de la coyuntura imperante". Radiocasete: Aparato electrónico que consta de una radio y un casete. Se usa solo en masculino: "Una pareja que bailaba al compás de la música de un radiocasete". Videocasete. En masculino, aparato para grabar y reproducir cintas de video (o vídeo): "Las tres cámaras estaban conectadas a un videocasete instalado en la oficina" y, como sustantivo de ambos géneros, cinta de video: "Se confiscaron dos revistas y un videocasete".

La RAE también desaconseja las formas híbridas casette y cassete, ya que no corresponden ni a la grafía francesa original ni a la adaptación española. La forma caset, aunque documentada, se considera minoritaria.

Otras curiosidades

La palabra tiene además derivados propios en distintos países de Latinoamérica. "Casetera" se emplea en países como Colombia, México, Guatemala, Honduras, Argentina o Chile para referirse al aparato grabador y reproductor de casetes. A partir de esta voz aparecen también formas como videocasetera y radiocasetera: "Le compré una casetera y él se compró unos casetes", "El sonido sale de una sencilla radiocasetera".

La evolución de la palabra también queda reflejada en los registros históricos del español. La forma radio cassette aparece documentada en España ya en 1968, mientras que posteriormente fueron apareciendo distintas grafías como radiocassette, "radio-cassette" o radiocasete. La adaptación asentada en español es, finalmente, "radiocasete".

Por tanto, si la duda es cómo escribir correctamente la palabra, la respuesta es sencilla: casete. Y si se habla de varios: casetes.